Az inflációs nyomás, a Fed 75 bázispontos kamatemelése és a gazdasági recesszióval kapcsolatos növekvő aggodalmak, valamint a továbbra is dúló orosz–ukrán háború nyomán meglehetősen gyenge második negyedévet zártak a tőkepiacok.

Az eladási hullámok a tengerentúli befektetési alapokat sem kerülték el, röpke három hónap alatt 323 milliárd dollárnyit váltottak vissza a megszeppenő befektetők a Refinitiv Lipper adatai szerint. Leginkább a kötvényeszközöket váltották vissza, több mint 180 milliárd dollárt vettek ki, de jócskán csökkentették kitettségüket a pénzpiaci alapokban is, ezekből 68,5 milliárd dollárnyi tőke folyt ki.

Fotó: Shutterstock

Megsínylették a borongósra forduló befektetői hangulatot a rizikósabb eszközök is. A részvényalapjaikból 74,4 milliárd dollárt váltottak vissza az amerikaiak, ami annak fényében annyira nem is meglepő, hogy a tőzsdei hozamok nagyot zuhantak az időszakban. A legmeghatározóbb indexek közül a Dow Jones 11 százalékkal, az S&P 500 16 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq ezeknél is nagyobb mértékben, 22,5 százalékkal bukott alá.

Ebben az általánosan negatív piaci környezetben a portfóliómenedzserek tevékenysége sem tudta számottevően mérsékelni az árfolyamesést, a részvényalapok átlagosan 14,3 százalékos veszteséget okoztak az ügyfeleknek április és június között.

Ez 2020 eleje, vagyis a pandémia kitörése óta a leggyengébb negyedéves teljesítménye az amerikai alapkezelőknek. Talán még ennél is beszédesebb, hogy a részvény- és a vegyes alapoknak mindössze a 2,5 százaléka tudott pozitív hozamot felmutatni a június végén zárult három hónapban.

Különösen a nyár eleje sikerült kirívóan gyengén, júniusban ugyanis átlagosan 7,8 százalékos mínuszt könyvelhettek el a részvényalapok, közel 20 százalékra bővítve az év eleje óta felhalmozott árfolyamveszteséget.

Ha a hagyományos alapoknál nem is, az ETF-piacon akad azért ok némi optimizmusra.

A jellemzően passzívan kezelt, így olcsóbb és költséghatékony befektetési opciót kínáló tőzsdén kereskedett alapokba a feltűnő piaci hullámzások közepette is áramlott a friss pénz. A termékkategória 55,2 milliárd dollárt csatornázott be, amelynek mintegy harmada, 16,7 milliárd dollár a részvény-ETF-eket gyarapította. A fennmaradó nagyobb, 38,5 milliárdnyi tőke különböző kötvénykitettséget adó ETF-ben talált helyet magának. Mivel a tőzsdén kereskedett alapok eszközeinek legnagyobb része hagyományosan részvény-ETF-ekben áll, a második háromhavi tőkemozgás arra utalhat, hogy ebben az eszközosztályban is mérséklődött a befektetők kockázatvállalási hajlandósága.