A pandémia levonultával a polgári légiközlekedés ismét felszálló ágba került, a légitársaságok már nem tudnak lépést tartani az egyre bővülő utazási igényekkel. A krónikus munkaerőhiány mellett helyzetüket az is nehezíti, hogy két kiemelt beszállítójuk, az Airbus és a Boeing nem győzi a munkát, ezért a flottabővítés, a régről megrendelt gépek átvétele is csúszást szenved.

Ebben a helyzetben több légitársaság is úgy döntött, hogy a hangárban porosodó repülőit reaktiválja. Így tért vissza a világ legnagyobb kapacitású utasszállítója az Airbus A380-as is, amelyből a pandémia idején mindössze négy szállította menetrendszerűen az utazókat, a többit vagy leparkoltatták valahol, vagy szétszerelésre visszaküldték őket Franciaországba.

A szuperjumbóból eredetileg ezret tervezett legyártani az Airbus, azonban 242-nél leálltak, mert már nem volt kereslet a hiperkényelmes, de drágán üzemeltethető gépóriás iránt. A Cirium adatszolgáltató cég adatai szerint már 106 gép állt újra szolgálatba május végéig, és számuk hétről-hétre nő, ugyanis jelenleg nincsenek megfelelő kapacitású gépek, amelyek az olyan nagy forgalmú útvonalakat vinnék, mint a Dubaj-London, a Szingapúr-Mumbai vagy a Sydney-Los Angeles.

A két utasszinttel rendelkező szuperjumbót 500-850 utas szállítására méretezték, de kezdetekben volt szó arról is, hogy zarándokjáratok teljesítéséhez fapados változatot is kialakítanak, ezer fős befogadóképességgel, ám erre végül nem került sor.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A négyhajtóműves óriásgépek döntő többségét az ázsiai és közel-keleti légitársaságok üzemeltették, a legnagyobb vevő az Emirates volt, amely a legyártott mennyiség több mint felét, 123-at tart a flottájában. Több tucatnyit pedig nem használ, mert azért annyira jól még nekik sem megy, hogy a kerozinnal nem éppen takarékosan bánó A380-asokat folyamatosan reptesse.

Tim Clark, az Emirates elnöke most is úgy látja, hogy helyesen döntöttek, amikor az iparági trendet nem követték és a szuperjumbókat nem cserélték le kisebb, de takarékosabb gépekre. Az idő és a globálissá váló géphiány most őket igazolta. A Singapore Airlines, az ausztrál Qantas Airways már újra forgalomba helyezte az A380-asait, s erre készül a japán All Nippon Airlines (ANA) és a dél-koreai Asiana Airlines is.

Utóbbi helyi riválisa, a Korean Air azt tervezi, hogy a tíz A380-asából hármat újra szolgálatba az év végig. Most egy ilyen gép szállítja az utasaikat. A Lufthansa a napokban közleményben jelentette be, hogy a 2023-as szezonra felébreszti a Franciaországban és Spanyolországban “mélyaltatásban” lévő szuperjumbóit. Ezekből 14 van, de hatot már eladtak.

Carsten Spohr vezérigazgató az utazói igényekre hivatkozott, s arra, hogy a nagyjából kompatibilis, de sokkal gazdaságosabb üzemanyagfelhasználású Boeing 777x modellek szállítása jelentősen csúszik. Hozzátette, hogy csak 14 olyan pilótájuk van, aki a szuperjumbóra is érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, úgyhogy a kisebb A350-esek pilótái közül képeznek ki majd több embert a “nagytestvér” kormányzására.

A Lufthansával szemben az Air France végleg nyugdíjazta A380-asait a járvány idején, visszatértükre legfeljebb akkor van esély, ha összedrótozzák őket. A Thai Airways és a Malaysia Airlines kiszállt a üzletből, eladólistára tette a gépeit, de vevőkről egyelőre nem érkezett hír.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Okos gondolat volt viszont a feleslegessé váló gépek értékcsökkenésének leírása és megtartásuk, hiszen így már tiszta lappal gördülhetnek a kifutóra, veszteséget innentől aligha termelnek, amennyiben meg tudják tölteni őket utasokkal. Ezt az utat választotta például az ausztrál Qantas, amely két évvel ezelőtt 995 millió amerikai dollár értékben amortizálta A380-asait, és most a 12 repülőből tízet visszaállít a forgalomba.

A Qatar Airways tíz szuperjumbóját átmenetileg kivonta a forgalomból, de ennek az Airbusszal folyó kártérítési vitája az oka. Az araboknak leszállított A350-es repülők ugyanis rejtélyes okokból – állítólag – rohadnak, de hogy ebből mi igaz, azt majd a londoni bíróság tiszte eldönteni, ahová az elmérgesedett vitájukat vitték a felek.

Akbar Al Baker, Qatar Airways vezérigazgatója ettől függetlenül gazdaságtalannak ítéli a szuperjumbók üzemeltetését, bár rossznyelbvek szerint az igen valószínű, hogy ha a javukra dönt a bíróság, akkor ezek a gépek hamarosan ismét hasíthatják az eget.

Bár sokan úgy vélik, hogy az üzemanyaggal pazarlóan bánó szuperjumbók kora lejárt, új reménysugár csillant fel, ami a túlélésüket segítheti: március végén ugyanis az óriásgép teljesítette a vizsgát, és fenntartható üzemanyaggal (SAF) repülve is biztonságosan landolt az Airbus Toulouse-i bázisán. A visszagyűjtött sütőolajból újrahasznosított üzemanyag bevált, ami új távlatokat nyithat hatalmas repülők túlélése előtt.