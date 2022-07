Vádat emeltek csütörtökön az Egyesült Államok hatóságai a Coinbase kriptotőzsde egy volt alkalmazottjával szemben – írja a Financial Times. A 32 éves Ishan Wahi a vádak szerint a fivérével és egy barátjával osztotta meg, hogy mely kriptodevizák listázása várható a munkahelyén, 1,5 millió dollárnyi realizált vagy még nem készpénzre váltott nyereséget érve el ezzel.

A New York-i ügyészség közleménye szerint ez az első, kriptodevizákkal kapcsolatos vádemelés, ám Daniel Williams New York déli körzetének ügyésze – itt található Manhattan és a pénzügyi negyed – emlékeztetett rá, hogy alig pár héttel korábban az Opensea egyik volt alkalmazottjával szemben emeltek vádat, csak kripto helyett NFT-k bennfentes kereskedelme miatt.

Fotó: Shutterstock

A mostani vádemelések akár jót is tehetnek a szektornak, megtisztítva azt bizonyos befektetők számára káros gyakorlatoktól, ám mindezzel párhuzamosan az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) is keresetet nyújtott be a trióval szemben.

A hatóság szerint a legalább 25 eszközből, amellyel a vádlottak kereskedtek, minimum kilenc értékpapírnak minősül.

Ez azért is figyelemre méltó, mert az országban egyelőre nem sikerült dűlőre jutni, hogy a kriptodevizák értékpapírnak vagy árupiaci terméknek minősülnek-e. A döntésnek pedig alapvető hatása lehet az iparág számára, hiszen míg a SEC élén álló Gary Gensler szeretné a szabályozást kiterjeszteni – megszüntetve a digitális eszközök ezen előnyét a hagyományos értékpapírokkal szemben – addig az Árupiaci és Határidős Kereskedelmi Bizottság kesztyűs kézzel bánna az új eszközökkel.

Az utóbbi élén álló Caroline Pham Twitteren is közzétett levelében bírálta is a SEC döntését, hasonlóan a Coinbase jogi osztályának élén álló Paul Grewallal, aki ugyancsak a közösségi oldalon fejtette ki, hogy a cég nem kínál értékpapírokat.

1/ Coinbase doesn’t list securities. Period. ⬇️ — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) July 21, 2022

Kritikusok szerint a kriptoeszközök kísértetiesen hasonlítanak az értékpapírokhoz, és versenyelőnyként használják a hatóságok tétlenségét. Mindez pedig csalások sokasága számára nyújt táptalajt, és olyan Ponzi-sémákra emlékeztető cégekben csúcsosodik ki, mint a Celsius, a 3 Arrov Capital, a Terra és sok más cég.

A SEC még májusban közölte, hogy a kriptoeszközök terén is erősíti ellenőrzési jogkörét, nem csoda az sem, hogy az iparági szereplők öntik a pénzt a velük szövetséges politikusok választási kampányaira. Éppen ezért nem feltétlenül nyilvánvaló, hogy a szektort sikerül-e a többi befektetési termékhez hasonlóan szabályozni, különösen, hogy

a Coinbase fő versenytársai világszerte olyan országokat mondanak az otthonuknak, ahová feltételezéseik szerint nem ér el az amerikai hatóságok keze.