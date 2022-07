Az Airbus 2032-ig szóló előrejelzésében szereplő 470 darabos növekmény tulajdonképpen reflektál arra, hogy a páneurópai repülőgépgyártó a világgazdaság két évtizedre szóló átlagos növekedési tempóját 2,5 százalékról 2,6 százalékra javította.

Fotó: Patrick Lux / AFP

A növekedés részben annak köszönhető, hogy a 2021-es, a pandémia letaglózó hatásait nyögő, gyatrán sikerült év kiesik a gördülő 20 éves előrejelzési időszakból.

Az utasforgalomnál viszont a tavaly novemberben előrejelzett 3,9 százalékos átlagos éves bővüléssel szemben csak 3,6 százalékos pluszt valószínűsítenek. A vállalat hosszabb távon nem számol olyan átmeneti hatásokkal, mint az oroszok Ukrajna ellen indított háborúja és a nyomában elrendelt légi közlekedési korlátozások vagy az oroszokra kirótt nemzetközi szállítási szankciók.

Más miatt azonban aggódik az Airbus vezetése, mégpedig az energiaárak emelkedésében látják a fő veszélyforrást, amire gyártói szempontból megfelelő választ kell adniuk. Mint írják, az üzemanyag-felhasználásra kiemelten kell figyelniük, a takarékosság ugyanis alapkövetelménnyé vált a drága kerozin korában, valamennyi légitársaság érvényre juttatja a megrendeléseinél ezt az igényt, sőt a takarékos modellekre vonatkozó megrendeléseik előresorolását fogják kezdeményezni.

Az Airbusnál hozzáteszik: tekintettel kell lenniük a klímavédelmi követelményekre, és azzal is számolniuk kell, hogy a szén-dioxid-kibocsátásra engedélyezett kvóták egyre drágábbak lesznek. Ezek és a magas szintekre jutó energiaárak természetesen beépülnek a jegyárakba is, ám erre vonatkozóan nem bocsátkoznak becslésekbe.

A 39 490 polgári célú repülőgépből 890 teherszállító, érdekesség, hogy itt mindössze tízzel emelték a 20 évre előre tervezett kontingens nagyságát. Az Airbus szerint a teherforgalom évente átlagosan 3,2 százalékkal nő, ehhez képest az Airbus cargogépeire várt tízdarabos növekmény meglehetősen konzervatív válasznak látszik.

A legnagyobb megrendelések továbbra is Ázsiából érkeznek, bár az itteni részarány már „csak” 45 százalékos, de így is 17 580 utasszállító és teherszállító Airbus landol majd a kontinensen. Eközben az Airbus és más szakértők várakozása szerint is Kína lassan átveszi a globális piacvezetői szerepet az Egyesült Államoktól, mind az üzemeltetett flotta nagyságát, mind pedig az utasforgalmat tekintve.

A legdinamikusabb növekedést – éves átlagban 6,6 százalékosat – azonban India fogja felmutatni, amely elsősorban hatalmas, kiaknázatlan belső piacára összpontosít. India légi közlekedése háromszor olyan gyorsan bővül, mint a referenciaként számon tartott Egyesült Államoké.

Keskeny törzsű repülőgépekből – mint a népszerű A320neo – 31 620 darabot, széles törzsűekből pedig 7870 darabot gyárthatnak majd 2032-ig. Az Airbus három éven belül immár másodszor írta át a forgatókönyvet a rövidebb távolságokon repülni képes, keskeny törzsű modelljei javára.