Júniusban 0,9 százalékkal, azaz 67 milliárd forinttal nőtt a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének(BAMOSZ) friss adataiból. Az elmúlt hónapban 138 milliárd forint tőke érkezett a magyar alapkezelőkhöz. A részvény és a származtatott kategóriák esetében láthatunk tőkekiáramlást, a többi kategória esetében az értékesítések domináltak. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 7752 milliárd forintra nőtt június végére.

A pénzpiaci alapokhoz tizenhat milliárd forintot meghaladó tőke áramlott. Összességében 45,1 százalékos a vagyonnövekedés, ami messze a legnagyobb érték a kategóriák között.

Az előző hónapban a pénzpiaci alapok leelőzték a tőkevédett alapokat a vagyon tekintetében, a következő hónapban pedig várhatóan a származtatott alapokat is megelőzik. Ami a féléves számokat illeti, ott még meglepőbb számokkal találkozhatunk. Az első hat hónapban a pénzpiaci alapok vagyona az alacsony bázisról 78 százalékkal növekedett, míg a hazai pénzpiaci alapok vagyona csaknem 195 százalékkal. Csipkerózsika-álmából ébredtek tehát a pénzpiaci alapok.

A kötvényalapokhoz ömlött a friss tőke. 50,9 milliárdnyi érkezett, amely kiemelkedik a kategóriák között. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a rövid futamidejű kötvényalapok esetében volt csak pozitív a tőkeáramlás, ahol 53,7 milliárdos beáramlást láthattunk. A hozamok ezúttal nem segítették a vagyonnövekedést, de így is így mindösszesen 2,7 százalékkal nőtt a nettó eszközérték a harmadik legnagyobb kategóriánál.

A vegyes alapokhoz 5,7 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok ezúttal nem alakultak kedvezően, így a kategória vagyona 2,2 százalékkal csökkent a hónap során. Egyre erőteljesebben rajzolódik ki az a tendencia, hogy a kiegyensúlyozott vegyes alapok a legnagyobb a három alkategória közül és erőteljesen növekszik az itt kezelt vagyon. Elképzelhető, hogy ez a vagyon a következő hónap végén már nagyobb lesz, mint a másik két alkategóriánál együttesen.

A részvényalapoknál 13,4 milliárdos tőkekiáramlást figyelhettünk meg az elmúlt hónapban. Az árfolyammozgások az összképet tovább rontották, így összességében a részvényalapok vagyona 7,2 százalékkal csökkent.

A tőkevédett alapokhoz ebben a hónapban 0,9 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok ezúttal nem segítettek, így a vagyon 1,1 százalékkal csökkent a hónap folyamán.

Az ingatlanalapokhoz a hónap során 5,7 milliárdnyi tőke érkezett, amely továbbra is biztató, hiszen már egymásután három hónapban is friss tőke áramlott be, felülírva ezzel egy 2021 év eleje óta tartó trendet. A hozamokra az ingatlanalapoknál természetesen most is lehetett számítani, amely tovább segítette a növekedést. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,9 százalékkal lett több.

Az árupiaci alapokhoz 3,2 milliárdnyi tőke érkezett. Ekkora értékre 2019 októbere óta nem volt példa.

A hozamok ezúttal nem járultak hozzá a növekedéshez, így is összességében a vagyonváltozás plusz 1,8% lett. Érdemes megemlíteni, hogy az előző év végéhez viszonyítva harmadával nőtt a vagyon, amely a második legnagyobb növekedés a kategóriák között.

Az abszolút hozamú alapok esetében tőkebeáramlás volt, 44,7 milliárdos értékben, amely a második legnagyobb volt a hónap során a kategóriák között. Bár a hozamok nem alakultak kedvezően, a kategória így is 4,1 százalékos növekedést tudott elérni az értékesítéseknek köszönhetően. A származtatott alapokból ebben a hónapban 4 milliárdnyi tőke áramlott ki, ráadásul a hozamok sem alakultak kedvezően., így a kategória nettó eszközértéke 7,9 százalékkal csökkent, amely a legkedvezőtlenebb ebben a hónapban.