Egymilliárd dollár feletti bírsággal számolhat a DiDi Global, amiért a kínai hatóságok értékelése szerint megsértette a szigorú adatvédelmi és adattárolási előírásokat. Hivatalosan a kiberbiztonsági jogszabályok megsértésével indítottak vizsgálatot a fuvarmegosztó technológiai óriás ellen, gyakorlatilag ellehetetlenítve a fejlődését.

Fotó: Xie Cheng / Imaginechina via AFP

A The Wall Street Journal információi szerint 1,28 milliárd dollárra tehető bírsággal a felek pontot tehetnek a tavaly nyár óta, a cég amerikai tőzsdei megjelenésével is összefüggésbe hozható vizsgálat végére. Ha így lesz, akkor a DiDi ismét toborozhat új ügyfeleket, applikációit pedig visszaengedik az internetes áruházakba.

A büntetés a DiDi Global tavalyi 27,3 milliárd dolláros árbevételének 4,7 százalékára rúg, s nagysága alapján rögtön a második helyre emeli a vállalatot a kínai bírságolási örökranglistán, amely az utóbbi másfél évben igen szépen gyarapszik.

Az éllovas, a versenytársait a piacról még mindig különféle praktikákkal kiszorító Alibaba e-kereskedelmi óriás 2,75 milliárd dollárral lett szegényebb emiatt, míg a számos internetes szolgáltatást nyújtó Meituannak 527 millió dollárjába fájt a konkurensek elleni törvénysértő fellépés.

A DiDi a bírság vetítési alapját tekintve viszont csúcstartó lehet, hiszen az Alibabát a 2019-es forgalmának 4 százalékára, a Meituant pedig a 2020-as bevételének 3 százalékára büntették.

A 2012-ben alapított DiDi mellényzsebből, pontosabban a tartalékaiból kicsengetheti a büntetést, ugyanis a cég még ennél is húzósabb bírsággal kalkulált, ennek megfelelően 1,5 milliárd dollárnyi jüant tett félre. A cég azzal dühítette fel a pekingi hatóságokat, hogy fittyet hányt a felszólításra: halassza el a 4,4 milliárd dolláros New York-i tőzsdei bevezetését.

Ez azonban megbosszulta magát. Hiába volt a DiDi tavaly júniusi debütálása bombasiker, a cég 80 milliárd dolláros piaci kapitalizációt mutathatott fel, ám azóta a részvényárfolyam 82 százalékot zuhant, s a tengerentúlon is vizsgálatot indítottak ellenük a befektetők megtévesztésének gyanújával. A DiDi Global újvilági kalandja hamarosan véget is ér, a cég tavaly decemberben jelezte, hogy kilistázza részvényeit a New York Stock Exchange-ről, s ezt a döntését májusban megerősítette a közgyűlés is.

Peking eközben jelezte, hogy hazavárja a tékozló fiút, amely az előzetes információk szerint szeptemberben átteszi székhelyét a hongkongi tőzsdére. De erre sem lehet mérget venni. Mindenesetre a DiDi Global önként és dalolva, s legfőképp ingyen, 1 százalékos részvénytulajdont ad át a kínai államnak, hogy annak képviselői szorosan nyomon tudják követni a működését, ügyelhessenek a jogkövető magatartásra.