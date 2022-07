A múlt hónapban is bizonytalan hangulat jellemezte a globális és a hazai piacokat is. Az ingadozó befektetői kedv, amelyhez a nyári időszak beköszönte is hozzájárult, végül a mérsékelt júniusi forgalomban is megmutatkozott, az azonnali részvénypiac 216,7 milliárd forintos forgalommal zárta a hónapot, amely egy kereskedési napra vetítve 10,3 milliárd forintot jelent. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető részvényindexe, a BUX a múlt hónaphoz hasonlóan stagnált, végül 39 241 ponton állt meg júniusban – írja havi összefoglaló közleményében a BÉT.

A vezető részvények forgalmi rangsorában újfent az OTP Bank emelkedett ki, a bankpapír 4,5 százalékos ereszkedés mellett az összforgalom 58,7 százalékát adta 127,2 milliárdos forgalommal. Második helyen a Mol zárta a hónapot, mely részvényárfolyama közel 10 százalékos növekedést produkált, 57,3 milliárdos forgalommal. A harmadik-negyedik helyen a gyógyszeripari papír, a Richter, valamint a Magyar Telekom végzett 25-3,3 milliárdos forgalommal.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A Richter kurzusa 5,6 százalékkal gyengült június során, a távközlési papír pedig 15 százalékkal ütötték lejjebb a tőzsdézők.

Az ötödik helyre a 4iG zárkózott fel, az informatikai társaság 27,3 százalékkal produkált magasabb forgalmat júniusban az előző hónapban elért eredményeihez képest.

A brókercégek közül júniusban ismételten a Wood&Company zárt az élen, a befektetési szolgáltató 127,2 milliárdos forgalmat produkált a hónapban. A második helyen a Concorde végzett, a társaság 98,4 milliárdos forgalmat bonyolított le, míg a harmadik helyet az Erste Bank szerezte meg 78,9 milliárd forintos eredménnyel.

Fotó: BÉT / BÉT

Az árupiacon – az év első felében tapasztalt intenzitáshoz hasonlóan – ismét kimagasló növekedés történt júniusban, a szekció májushoz képest megduplázta forgalmát és 2 milliárdos forgalommal zárta a hónapot. A határidős gabona összforgalma ezúttal négy termékből adódott össze, a teljes forgalomból a fenntartható takarmánykukorica részesült a legnagyobb mértékben 58,7 százalékkal, összesen 1 217,7 milliós forgalommal, amelyet a második helyen a nagy olajtartalmú napraforgómag követett 19,5 százalékkal. A harmadik-negyedik helyre a fenntartható takarmánybúza és az euró búza zárkózott fel 17-4,8 százalékos teljesítménnyel.