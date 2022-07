A tőkepiacokon a kereskedelem egyre nagyobb szeletét az embernél gyorsabb reakcióra képes robotok bonyolítják, és nincs ez másként a kriptodevizák világában sem, ahol ráadásul a piacok be sem zárnak. Lukács Krisztián a londoni Webb & Flow számára fejleszt kriptokereskedő robotot és megosztotta velünk tapasztalatait.

Elmondása szerint a jelenlegi piacon a kisbefektetők továbbra is főként kézileg végrehajtott megbízásokkal igyekeznek haszonra szert tenni, segítségükre csupán legtöbbször ingyenes mobil alkalmazások vannak, és sokan úgy gondolják, hogy a nagy cégekkel szemben nincs feltétlenül lehetőségük a magas frekvenciájú kereskedelem és az ehhez szükséges robotok terén felvenni a versenyt. Amikor két éve a saját algoritmusuk első változatát lefejlesztették, a múltbéli adatokon lefuttatva mégis az derült ki, hogy

lehetséges összegyűjteni a morzsákat a piacon, így mára már 3 különböző botot is fejlesztenek.

Fotó: Shutterstock

Noha ezek között van, ami már a határidős piacokon is képes üzleteket lebonyolítani és így képes a medvepiacon is pénzt csinálni, az első kísérletek a szpot piacokon képesek működni, esetükben a Binance-en, de a program képes lesz működni más kriptotőzsdéken is. A Binance-re azért esett a választás, mert a legnagyobb piactérrel rendelkezve a likviditás is ott a legerősebb, miközben számos kriptoeszközt is kínál a felület a kereskedésre. Ugyanakkor – bár mint a Terra/Luna példája bizonyítja, nem teljes mértékben – a Binance egyfajta minőségbiztosításként is szolgál az elérhető eszközökkel kapcsolatban.

A szoftvernek egyelőre a zártkörű tesztje folyik, és az eredmények biztatóak.

A Grabbitbot nevet viselő algoritmus jelenlegi állapotában testre szabható, minimium és maximum értékeket is megadhatunk számára, hogy mekkora összeggel szálljon be egy-egy pozícióba. A technikai analízisen alapuló szoftver sok esetben ugyanazokat a lépéseket teszi meg, amiket kézzel is megtennénk különböző technikai indikátorok alapján, beavatkozásra csak rendkívüli esetekben van szükség. Felmerült, hogy a szoftverbe kerüljenek bele olyan elemek is, melyek inkább a fundamentumokra hagyatkoznak, azonban mivel az ritkán marad hosszú ideig egy-egy pozícióban, melyek a technikai adatok alapján is észrevehetőek, végül ezt a lehetőséget elvetették.

Az algoritmus érzékeli a várható emelkedéseket és akkor száll csak be egy pozícióba, ha a számítása szerint belátható időn belül zárni tud nyereségesen.

Fotó: Webb & Flow

A szoftver így is képes a trendfordulók megtalálásra és megskalpolni az árfolyammozgásokban rejlő lehetőségeket,

az újabb változatába pedig már a stop loss funkció is bekerült. A korábbi elképzelés alapján ez az eszközök volatilitása miatt nincs értelme ennek, ám a medvepiac beköszöntét követően úgy döntöttek, hogy erre mégis szükség lehet.

A fejlődés vonalát a startupnál úgy határozták meg, hogy először a programozásra képes közönséget célozzák meg, és a robot forráskódját értékesítik, ám a következő lépésben már a szoftver mint szolgáltatás modelljéhez hasonlóan adnák el a terméket, azonban nem szabott előfizetési díjjal, hanem az elért nyereség arányában. Az ezt követő harmadik fázis pedig már a hedge fundokhoz hasonlóan működne, ekkor az ügyfelek már nem is maguk kereskednének, hanem a pénzüket a szoftvereket használó alapba fektethetnék.

A sorozatvállalkozó Lukács mostani cége, a Webb & Flow már az ötödik vállalkozása, mely már több millió dolláros befektetési ajánlatot is kapott, akár 4 millió dolláros értékelés mellett. A cég nem csak kriptókkal, de online analitikai megoldásokkal is foglalkozik. Az évek óta küszöbön álló szabályozásokkal kapcsolatban az alapító elmondta, hogy szerinte például

egy átlátható adózással semmi probléma nincsen, a csalásokra kitalált eszközök kiszűrése pedig még segítheti is az iparág fejlődését.

Ugyanakkor a bot által végzett spekulatív kereskedelem területén ezek a szempontok nem fontosak. A kereskedelem szoftverre váltása segítheti az érzelmek kizárását is az üzletkötések során, ami szintén nagy előnyt jelenthet a piacon.

A kriptopiac és a web3 fejlődése kapcsán ugyanakkor Lukács elmondta, hogy ő nem csupán az anyagi előnyök elérése miatt, de egyébként is hisz a szektor előtt álló lehetőségekben, ugyanakkor nem bocsátkozott árfolyamjóslatokba. A blokklánc felhasználása kapcsán kiemelte, hogy azon adatbázisok terén lehet ez megoldás, ahol az adatok hozzáférhetősége és hitelessége egyaránt fontos szempont. Ilyenek lehetnek akár a különböző végzettségekről szóló tanúsítványok vagy épp az egészségügyi adatok is, de könnyen lehet, hogy még újabb területeken is működőképes megoldásokat láthatunk a technológia segítségével. Elmondta, hogy családi NFT-ket is készít gyerekei segítségével, így az egyik gyerek által elkészített rajzból a másik gyerek kódjának segítségével születik meg az Opensea platformjára feltöltött alkotás.