A pandémiát követő időszak legerősebb negyedévéről adhatnak számot friss gyorsjelentésükben az amerikai légitársaságok, ám a jövő kilátásait egyelőre sűrű felhők takarják.

Fotó: Nicolas Economou / AFP

A nyári csúcsszezon foglalási adataival elégedettek lehetnek, viszont az immár a 10 százalékot közelítő infláció, a Fed kamatemelési sorozata és a világgazdaság lassulását, sőt a recessziót előrevetítő jóslatok kérdésessé teszik, mennyire tudnak majd megfelelni a befektetői elvárásoknak, emelkedő költségeiket mennyire tudják érvényesíteni a jegyáraikban.

A Reuters által megkérdezett elemzők az utasforgalom gyengülését valószínűsítik, a durván megemelt tarifák keresletszűkítő hatására hivatkozva. Ez meg is látszik a légitársaságok befektetői megítélésén is, a teljesítményüket követő NYSE Arca Airline index az év eleje óta 85-ről 57 dollárra esett, s az utóbbi másfél hónapban 25 százalékot csökkent.

Ezzel szemben a közlekedésbiztonsági hivatal (TSA) adatai szerint az utasforgalom már a pandémiát megelőző, 2019-es év aktuális időszakának 89 százalékán jár, azaz csak ezt az adatot tekintve a meghatározó jelentőségű iparág felépülése csaknem teljesnek mondható. A nyári foglalási adatok 18 százalékot vernek a tavalyiakra, ősszel viszont a Jefferies elemzői szerint a levélhullással együtt az utazási kedv is alászáll, s ha nem is drámai mértékben, de „erősen” gyengül. Velük szemben a nagy légitársaságok vezetői kincstári optimizmust árasztanak, arra apellálnak, hogy az amerikai háztartások tetemes megtakarításaikból – amit a pandémia idején halmoztak fel –, bőven jut repülőjegy-vásárlásra. Így látja ezt Barry Biffle is, a Frontier Airlines vezérigazgatója. Ő nem tapasztalt romló tendenciát az őszi helyfoglalásokban, mi több, a Reutersnek azt mondta, hogy ez a legjobb környezet, amely valaha is volt az iparágban, sőt az utazási igények innentől fogva csak növekednek.

Felszállópályán a Delta Air Lines A járványhelyzet esetleges normalizálódása a turizmus gyorsabb helyreállásához is vezethet.

A fapados légitársaságnak annyi helyzeti előnye van, hogy Észak-Amerikán belül repül, és üzleti modelljével mélyen, de a költségeket fedező szinten tudja tartani az árait. Az iparág más szereplői a nemzetközi forgalom és a vállalati foglalások növekedésére számítanak, ellensúlyozandó a szabadidős utazások csökkenését.

A tengerentúli utak egyik reprezentánsa, a Delta Air Lines az őszi időszakra így is 15-17 százalékos igénycsökkenést jelez előre szerda délben kiadott gyorsjelentésében, miközben a bevételeinél 1–5 százalék közötti bővülést tart elképzelhetőnek, az üzemi marzs pedig elérheti akár a 13 százalékot is.

A második legnagyobb amerikai légitársaság 12,3 milliárd dolláros bevételt ért el a júniussal zárult negyedévben, ez a 2019-es békeév hasonló időszakáéval egyenértékű, míg a kapacitások visszaépítése 82 százalékon áll. Az üzemi eredmény 1,4 milliárd dollár volt, míg az üzemi marzs 11,7 százalékosra nőtt, ilyen, két számjegyű magasságban három éve nem járt a haszonkulcs.

Az adózott eredmény 735 millió dollár volt, szemben a 2019-es 1,44 milliárddal. Időközben azonban az üzemanyagárak megduplázódtak, erős költségoldali nyomást kifejtve az eredményre. A szabad készpénzállomány 1,6 milliárd dollár volt a negyedév végén, a cégnél 864 millió dollár értékben hajtottak végre fejlesztéseket a tárgyidőszakban.

A légitársaság adóssága 19,6 milliárd dollár volt június végén. A tengerentúli járatokból származó bevétel a 2019-es bázis 81 százalékán van, míg a hazai bevételeknél már 3 százalékos pluszban jár a Delta, amely naponta közel 300 városba négyezernél is több járatot indít. A teljes utasszám 10,96 millió volt a negyedévben, szemben a 2019-es 11,67 millióval.

A járatkihasználtság 88 százalékos volt a Deltánál, ennél a bázisidőszak csak 1 százalékkal volt erősebb. A teherszállításból származó bevétel 46 százalékkal, 272 millió dollárra nőtt.

A három piacvezető amerikai légitársaság közül az American Airlines július huszadikán, a United Airlines egy nappal korábban közli második negyedéves számait.