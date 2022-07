A BUX-indexre is rányomhatja bélyegét az enyhén negatív tőkepiaci hangulat, így a pénteki kereskedés kisebb korrekcióval indulhat Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Az OTP csütörtökön a 8330 forintos ellenállás felett zárt, így megindulhat a tér felfelé, most a 8500 forintos ellenállásra érdemes figyelni. A Mol a 2900 forintos támasz alatt fejezte be a kereskedést, így pénteken ismét lefelé veheti az irányt. Az elemző kiemelte, hogy a Richter csütörtökön tovább erősödött, a technikai kép továbbra is pozitív. A Magyar Telekom pedig folytathatja gyengélkedését.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 337,19 pontos, 0,86 százalékos emelkedéssel, 39 689,27 ponton zárt csütörtökön, 11,2 milliárd forintos forgalom mellett.

A Mol 14 forinttal, 0,48 százalékkal 2888 forintra csökkent, 2,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 222 forinttal, 2,72 százalékkal 8380 forintra erősödött, forgalmuk 7,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 5,5 forinttal, 1,69 százalékkal 330,50 forintra nőtt, forgalma 105,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,07 százalékkal 7230 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.