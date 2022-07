A részvénypiacok és a továbbra is meglehetősen érzékeny befektetői hangulat újabb komoly próbája lesz a jövő héten induló második negyedéves amerikai gyorsjelentési szezon.

A világ tőzsdéi a geopolitikai és makrogazdasági viszontagságok közepette évtizedek óta a leggyengébb teljesítményen vannak túl 2022 első felében. A szárnyaló infláció és az azt csillapítani igyekvő jegybanki kamatemelések, valamint az orosz-ukrán háború gazdasági vetületei rég nem tapasztalt nyomás alá helyezték az indexeket, melyek közül az amerikai zászlóshajónak számító S&P 500 fél évszázad óta nem látott gyengélkedéssel 21 százalékos mínuszt hozott össze, a főként technológiai részvényeket tartalmazó Nasdaq pedig 30 százalékos veszteséget könyvelhetett el, az elmúlt húsz év legrosszabb teljesítményét felmutatva.

Fotó: Angela Weiss / AFP

Ilyen előzmények után minden bizonnyal a szokásosnál is kiemeltebb figyelemmel kísérik majd a befektetők az amerikai vállalatok jövő héttől érkező évközi beszámolóit, illetve a menedzsmentek egész évre vonatkozó prognózisait.Az elemzői várakozások alapján az eredménybővülés üteme a tavalyi kiemelkedő teljesítményt követően mérséklődhetett.

A cégek árbevétele valamivel 10 százalékot meghaladó mértékben emelkedhetett, a profit soron azonban már csupán egy számjegyű, átlagosan 5,6 százalékos növekedést prognosztizálnak.

Az összképet azonban nagyban árnyalja, hogy – az utóbbi néhány negyedévhez hasonlóan – ezúttal is az energiacégek szállíthatják a legkiemelkedőbb eredményszámokat, nélkülük viszont alig hét százalékos lenne a forgalombővülés, a vállalati szektor nyeresége pedig közel két és fél százalékkal maradhatna el a tavalyitól a Refinitiv elemzői konszenzusa alapján.

Az energiacégek számára az elszabaduló gázárak és a változatlanul meglehetősen szűkös kínálat miatt emelkedő olajárak adhatnak továbbra is lendületet, árbevételük a nyersanyagárak robbanásával bő másfélszeresére ugorhatott a június végén zárult három hónapban, miközben profitjukat is lazán megtriplázhatták. Erős negyedéven lehetnek túl a nyersanyagtermelők és az ugyancsak az árupiachoz kötött ipari vállalatok is, melyek forgalma és nyeresége egyaránt két számjegyű bővülést mutathat.

A többi területen sokkal szerényebbek a kilátások. Az ingatlanos cégeknél még valamivel az átlag feletti bevételnövekedésre számítanak a szakértők, a többi szektor azonban alulteljesítő lehet, a 11 közül öt szektor esetében pedig egyenesen profitcsökkenés várható. Az alapvető, illetve a tartós fogyasztási cikkgyártóknál ez mérsékelt lehetett az ágazat erős árérvényesítő képessége miatt, a közmű-, a távközlési és a minden szempontból sereghajtó pénzügyi cégek eredménye viszont már erőteljesen apadhatott a romló gazdasági környezetben az egy évvel korábbi magas bázisról.

A pénzügyi vállalatoknál nem csak a várhatóan ötödével visszaeső nyereségszintek, hanem a szektorok közül egyedüliként mérséklődő bevételek miatt is lehet okuk aggodalomra a részvényeseknek.

A befektetők kedd kora délután ismerhetik meg a PepsiCo negyedéves számait, egy nappal később pedig a Delta Airlines fedi fel a lapjait. Az igazán nagy érdeklődésre számot tartó jelentések csütörtöktől, a nagybankok beszámolóival érkeznek majd, melyek közül a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley nyitja a sort. Pénteken fut be a Citigroup és a Wells Fargo mellett a BlackRock alapkezelő jelentése is, a következő héten pedig már teljes fordulatszámon pörög majd a jelentési szezon.