Készen áll arra, hogy tárgyaljon a Nornikkel és a Ruszal fúziójáról – közölte a Reuters szerint Vlagyimir Potanyin egy, az RBC TV-vel készített interjúban. Az Ukrajnával szembeni orosz invázió miatt kivetett nyugati szankciók ugyan a Nornikkelt mindeddig nem érintették, ám a múlt héten Nagy-Britannia a Forbes szerint második leggazdagabb orosz üzletemberrel, Potanyinnal szemben jelentett be intézkedéseket.

Fotó: Michael Klimentyev / Sputnik via AFP

A milliárdos a lehetséges fúzió indokaként felhozta a részvényesi struktúra diverzifikálásának szükségességét, hogy a szankciók megkerülhetőek legyenek, továbbá az állami támogatás szükségességét és a globális zöld törekvéseket is.

Az összeolvadásról szóló javaslat azonban a Ruszal irányából érkezett Potanyin szerint.

A Nornikkel a világ legnagyobb palládium és finomított nikkel termelője, míg a Ruszal a világ legnagyobb Kínán kívüli alumínium termelője. Potanyin az előbbi cég 36 százalékát birtokolja, míg a Ruszal 26 százalékos részesedéssel rendelkezik a cégben. Az alumíniumgyártó 2008-ban vásárolt be a bányavállalatból, azóta a két cég részvényesei között számos vita zajlott le a Nornikkel menedzsmentje, osztalékfizetései és befektetései kapcsán.

A két cég által termelt fémek ugyanakkor a recessziós félelmek erősödése miatt lefelé indultak az elmúlt napokban, ám még mindig a koronavírus-járványt megelőző időszak felett járnak.

Mind a három fém alapvető szerepet játszik az energetikai átmenethez szükséges termékek, elektromos autók, akkumulátorok gyártásában.

Az ukrán háború kezdetét követően különösen a nikkel piacán zajlottak drámai események, a nyersanyag kereskedelmét a Londoni Fémtőzsdén (LME) fel is függesztették egy időre, miután egy kínai termelő short-ügylete mögül kifogyott a fedezet. Az alumíniumgyártás terén fontos megjegyezni, hogy

a magas energiaárak miatt az európai termelők folyamatosan csökkentik termelésüket,

az iparág volt az egyike azoknak, amit Yasmin Fahimi, a német szakszervezeti szövetség vezetője példaként említett, mint ami összeomolhat az orosz gázszállítások leállása esetén.

Ezt azonban a rekordmagas kínai termelés ellensúlyozza, különösen, hogy az ázsiai ország keresletét a koronavírus újabb és újabb felbukkanása miatti lezárások is mérséklik. A Nornikkel és a Ruszal termékeinek különösen a magas energiaárak súlyát amúgy is nyögő autóipar is kitett.