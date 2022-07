Kansas nyert Oklahoma ellenében, a végső döntés értelmében itt fogják megépíteni a Panasonic új, gigantikus méretű akkumulátorgyárát, amelynek beruházási költsége eléri a négymilliárd dollárt és négyezer munkahelyet hoz létre.

A versengésben Kansas állam azzal lett befutó, hogy mindent beszámítva csaknem egymilliárd dollárnyi támogatást nyújt a Tesla elektromosautó-gyártó tradicionális akkumulátor-beszállítója számára. Laura Kelly kansasi kormányzó minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy megnyerte a beruházásért folytatott versenyt, de az állam csak akkor fizeti ki a most, első körben 829 millió dollárban megjelölt támogatást, ha a beruházás megvalósul, a vállalt munkaerőt felveszik és a termelés elindítását már semmi sem akadályozza.

Számításaik szerint a Panasonic gyár és annak kiszolgálói éves szinten 2,5 milliárd dolláros termelési értéket hoznak Kansasba, így különböző csatornákon keresztül, de garantáltan megtérül a nekik nyújtott támogatás.

A cégvezetés döntését a Panasonic közgyűlésének még jóvá kell hagynia, de ez puszta formalitásnak tekinthető a hosszas előkészítő munkát és a folyamatos egyeztetéseket figyelembe véve. A gigagyár méretei és kapacitása még változhat, a Panasonic eddig is a modulrendszerű bővíthetőség egyik bajnoka volt, vélhetően ezt az elvet követik most is.

A Panasonic-üzem elsősorban a Teslának szállít majd akkumulátorokat, de más felhasználók számára is készít majd energiatárolókat és lesz egy kutatási részlege is, amely a következő generációs akkumulátorok fejlesztésére összpontosít – mondta újságíróknak Rahm Emanuel, az Egyesült Államok Japánba delegált nagykövete.

Emanuel arra is emlékeztetett, hogy az óriásüzlet nyélbe ütése Joe Biden amerikai elnök közbenjárásának és májusi, Japánban folytatott tárgyalásainak is köszönhető. Washington ugyanis a pandémiát követő beszállítói összeomlás megismétlődése ellen az ország külső függőségének jelentős csökkentésére adott utasítást, és emellett dollármilliárdokkal is segíti a programot. Kiemelten kezelik, hogy a hazai autóipar visszanyerje régi fényét – és kapacitásait.

Elon Musk, a Tesla alapító-vezérigazgatója az akkumulátorellátásban találta meg azt a szűk keresztmetszetet, ami a villanyautó-gyártás mennyiségi fejlődését korlátozza. A napokban arra panaszkodott, hogy emiatt a Tesla Gigafactoryk dollármilliárdokat égetnek el, úgyhogy ezen sürgősen változtatni kell. Szerinte két-három és is eltelik, amíg az akkugyártás felzárkózik az igényekhez, s ehhez olyan hatalmas beruházások kellenek, mint éppen a kansasi, ahol majd az 4680-as kódon futó új generációs akkumulátorokat fogják gyártani. Ilyenek egyébként Japánban is csak 2023-tól készülnek majd. A Panasonicnak Nevada államban már van egy akkumulátorgyára, amely a Tesla kaliforniai, fremonti Gigafactoryját szolgálja ki telepekkel.

A japán cég nem lesz egyedül, a globális piacvezető, a kínai Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) is éppen helyszínt keres észak-amerikai óriásgyárához, az agresszíven terjeszkedő dél-koreai gyártók – LG Chem és SK – pedig az idén együtt 5,5 milliárd dolláros amerikai projektterveket vázoltak fel.

A Panasonic 2029-ig három-négyszeresére tervezi bővíteni az akkumulátorgyártó kapacitást, ennek döntő részét Amerikában hozza létre.