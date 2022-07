Sokszor olvashatunk az utóbbi időben az ún. „value” részvények felülteljesítéséről és az inkább növekedési, illetve a magasan értékelt vállalatok részvényeinek alulteljesítéséről. Ugyanakkor az elmúlt időszakban az általános részvénypiaci trenddel együtt sok, egyébként korábban növekedési társaságnak titulált, illetve magasan értékelt, de továbbra is stabil fundamentumokkal rendelkező cég részvényének értékeltsége esett nagyot.



A német tőzsdén példa erre az Infineon is, amelynek jelenleg a 12 havi előretekintő P/E rátája a 2020-as mélypontok közelében jár. Hasonló visszaesés viszont a fundamentumokban már kevésbé látható, még annak ellenére is, hogy azért vannak kockázatok a német gazdaság teljesítményével kapcsolatban. Az elmúlt két évben nem éppen az „olcsó” ­- alacsonyan értékelt- papírok körét bővítette az Infineon.

Tavaly egészen a 32-es szint fölé emelkedett a mutató, míg ezt követően enyhe mérséklődés bontakozott ki. Idén azonban jelentős visszaesést láthatunk az árfolyamban, míg a vállalat számai nem indokoltak volna ekkora zuhanást. Így tehát inkább a kedvezőtlen piaci hangulatnak tudható be a gyenge teljesítmény. A 12,7-es előretekintő mutató közel jár már a 2020-as mélyponthoz, továbbá az elmúlt 5 év historikus átlagától is jelentős eltérés mutatkozik. Érdemes azonban megnézni mennyire lehet indokolt ez a csökkenés az értékeltségben.

A félvezetőszektorban is megjelentek az aggodalmak, hogy a recessziós kockázatok miatt csökkenhet majd a kereslet, a mostani jelentési szezonban reflektorfénybe kerülnek a vállalatok frissített előrejelzései. A kilátásokat illetően azonban korábban pozitív meglepetést okozott a Taiwan Semiconductor jelentése. A világ legnagyobb gyártója az egész éves eredményét tekintve is javított a kilátásokon, ezzel némileg cáfolva a korábbi negatívabb várakozásokat.

A fundamentumok továbbra is stabilak, hiszen legutóbb májusban emelt az előrejelzésein a társaság. Idénre 13,5 milliárd eurós árbevételt prognosztizált a menedzsment, valamint kiemelték, hogy továbbra is hatalmas kereslet mutatkozik termékeik iránt. Várhatóan a következő időszakban is tartani tudja a magas marzsokat a cég, így tovább javulhatnak a vállalat eredményei ebben a turbulens piaci környezetben is.

Az elmúlt egy hónapban azért javított idei évi teljesítményén az Infineon árfolyama is, hiszen a 20 euró környéki szintekről megközelítette a 25 eurót a részvény. Az elmúlt fél év alapján a 2020-as visszaeséshez hasonló mértékű zuhanáson van túl az Infineon, a 21-22 eurós zóna megegyezik a 2020-as év eleji szintekkel, a novemberi csúcs elérése óta ez már 50 százalék feletti mínuszt jelent. Ez a zóna fontosabb támasz lehet a részvény számára a technikai elemzés szempontjából, rövidtávon viszont a piaci hangulatban bekövetkező fordulatra is szükség lenne, illetve az augusztus elején érkező negyedéves gyorsjelentés mutathat majd irányt a részvénynek.