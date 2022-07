Egyszázalékos piaci részesedéshez értelmetlen ragaszkodni, még ha a világ legnagyobb autópiacáról van is szó – ezt belátva a Stellantis vezetői úgy döntöttek, hogy a kiszállnak a Guangzhou Automobile Grouppal (GAC) közösen alapított vegyes vállalatukból.

A teljesen elektromos jeepek forgalmazása 2023-ban indul Kínában

Fotó: Jeep® / Stellantis

Ez annak fényében különösen érdekes, mert a Fiat Chrysler Automobile és a Peugeot SA egyesülésével tavaly januárban létrehozott autógyártó óriás januárban még arról vizionált, hogy a GAC-ban tőkeemeléssel 75 százalékosra növeli a részesedését.

Ez úgy látszik, elmaradt, a Reuters értesülései szerint a Stellantis átértékelve a helyzetet inkább a hosszú ideje masszívan veszteséges vegyes vállalat felszámolása mellett döntött – bár ehhez még a GAC-nak is lesz egy-két szava.

A francia–olasz–amerikai cégóriás ugyanakkor sietve közölte, hogy csak a gyártással hagynak fel, a viszonteladói hálózatot importált autóikkal továbbra is ellátják. Más kérdés, hogy ez jelentős áremelkedést hoz magával, s nemcsak amiatt, hogy a helyben előállított járművek költségei lényegesen alacsonyabbak a tengerentúlról átutaztatottakéval szemben, de amiatt is, hogy ezentúl csak az elektromos modelljeit viszi Kínába a Stellantis. Ezek pedig eleve drágábbak. A Carlos Tavares vezérigazgató által kidolgozott, 2030-ig szóló Stellantis-stratégia egyáltalán nem számol a kínai gyártással, az értékesítést viszont a tavalyi ötszörösére, nagyjából 20 milliárd euróra szeretné felvinni az évtized végére, igaz, ez a célkitűzés a teljes ázsiai piacot tartalmazza, hozzácsapva a csendes-óceáni térséget is. Ez a piac együtt a Stellantis globális forgalmának 7 százalékát adná 2030-ban, ami meghatározónak nehezen lenne minősíthető.

A GAC–Stellantis közös vállalat eladásai tavaly a felére csökkentek, ennek következményeként a cég márciusban már bezárta egyik kínai gyártóbázisát, illetve a Dongfenggel közösen birtokolt két másik üzemre mostanában tesznek lakatot a krónikus kapacitáskihasználatlanság miatt. A Peugeot-ban egykor meghatározó részvénypakettel rendelkező Dongfeng egyébként várhatóan túlad a 3,16 százalékra olvadt Stellantis-részvénypakettjén, erről a felek előzetes megállapodást kötöttek szintén a napokban. A Stellantis számára 297 millió eurós egyszeri veszteséget okoz a kínai gyártás leállítása, ezt az összeget a második negyedévben le is írják.

Érdekesség az is, hogy a Stellantis szembemegy a piaci trenddel, a cég éppen akkor fúj visszavonulót, amikor a versenytársai, így a BMW és a Volkswagen csoport tagjai, növelik kínai befektetéseiket, élve azzal a lehetőséggel, hogy a tavalytól az eddigi, 50 százalékban maximált részesedéssel szemben akár többséget is szerezhetnek a külföldiek a kínai vegyes vállalataikban.