A recesszió felé menetelő nagy gazdaságok, a brutális infláció és a megfékezésére tett, hatásosnak még aligha mondható monetáris intézkedések, a kamatemelési hullám, a globalizáció hátulütőjeként a beszállítási láncok felszakadozása mind olyan tényező, amely külön-külön is nagy kihívás a felívelő elektromosautó-iparnak, de együtt aztán pusztító hatást fejthetnek ki.

A Canoo elektromosfurgon-gyártót a Walmart húzhatja ki a slamasztikából. Fotó: Canoo

A villanyautókat (EV) gyártó vagy még csak tervező startupok kényszerhelyzetbe kerülnek: szoftver- és technológia-hangsúlyos fejlesztéseik finanszírozásához szükséges forrásaik könnyen és hirtelen elapadhatnak. Két út áll előttük: vagy a meghúzzák a nadrágszíjat, és a termékük sorozatgyártására fókuszálnak, hogy az e-járművek eladásával teremtett bevételforrásból hozzák egyenesbe magukat, vagy pedig tőkeerős partnert keresnek.

Az utóbbi esetben jellemzően színre lépnek a tradicionális autógyártó társaságok, amelyek a korábbi piaci ár alatt tudják felvásárolni a számukra értékes startupokat, és ezzel tulajdonképpen a saját fejlesztési büdzséjüket is megkímélik, nem kell a félkész-kész technológiát újra feltalálniuk. Ilyenkor az alacsonyabb ár elérése érdekében a nagyok előszeretettel alkalmazzák a kivárás taktikáját.

Van úgy, hogy a megrendelői oldal dobja a mentőövet. A Canoo elektromosfurgon-gyártót a Walmart húzta ki a slamasztikából, a világ legnagyobb kiskereskedelmi áruházlánca 4500 darabos megrendelést adott le, ami ugyan nem világcsúcs, de levegőhöz juttatja az amúgy tetszetős formájú autókat gyártó vállalatot.

A Canoo részvénye másfél éve még 20 dollárt ért, most 4 dollárért beszerezhető. A cégvezetés májusban kongatta meg a vészharangot, ezt hallhatták meg a Walmart székházában.

A Lordstownt magára hagyta a GM, de a Foxconn még lát benne fantáziát. Fotó: Matthew Hatcher / Bloomberg via Getty Images

Az amerikai startupok közül az ohiói székhelyű Lordstown Motorsnak is voltak szebb napjai. Az elektromos furgonjából prototípus létezett ugyan, gyárat is kapott/szerzett hozzá a General Motorstól, de a sorozatgyártás már meghaladta a pénzügyi lehetőségeit. A Lordstown tavaly 410 millió dolláros veszteséggel zárt, a piaci értéke pedig zuhant, pedig 2020 szeptemberében még a Fordnál is többet ért – papíron.

Az akkori 30 dolláros szintről 2 dollár alá süllyedt a részvényárfolyama. A Lordstownból tavasszal a GM is kiszállt, igaz, csak 5 százaléka volt a cégben. A tajvani Foxconn, az Apple termékeinek bérgyártója viszont látott benne fantáziát, sajtóhírek szerint 230 millió dollárért megvette az eszközeit, és talán közösen végre megszervezik a e-furgonok sorozatgyártását. Pénz és terv már van hozzá.

A Rivian már nagyobb falat, a szintén e-furgonos cégben az Amazonnak 17,7 százaléka van, míg a Ford – amely fokozatosan adogatja el a részvényeit – 9,74 százalékos pakettet birtokol. A tavaly novemberben Amerika évi legnagyobb tőzsdei bevezetését (IPO) produkáló társaság is robog lefelé a lejtőn, de még megállítható a 16 milliárd dolláros tartalék bevetésével.

A cégnél a héten ismertették az új stratégia fő vonalait, a költségcsökkentés nagy betűkkel szerepel benne. A krónikus alkatrészhiánnyal sújtott Rivian az idén talán hozza a karcsúsított tervét, ami 25 ezer e-pickup legyártásáról szól.

Az Electric Last Mile Solutionsnek (ELMS) viszont úgy tűnik, befellegzett, a cég a múlt hónapban csődöt jelentett, ahonnan van ugyan kiút, de egyelőre nem találják az irányt, pedig az elektromos futárfurgonjuk, az Urban Delivery szállítását 2022 végére ígérték. A tavalyi tőzsdei bevezetés körüli anomáliák, majd az azóta lemondott cégvezetők gyanús részvényügyletei miatt indított tőzsdefelügyeleti vizsgálat eredményéig aligha akad komoly vevőjelölt a Csipkerózsika-álomba szenderült ELMS-re.

Az óceán innenső oldalán, Nagy-Britanniában az Arrival e-furgon-gyártó sorsa vet fel kérdőjeleket. A sorozatgyártás csak nem akar elindulni, pedig az e-busztól az Uber számára készítendő taxikig több kategóriában is elstartolhatnának, ehelyett létszám- és költségcsökkentéssel próbálják stabilizálni a helyzetüket.

A UPS tízezres megrendelést adott le az Arrival elektromos furgonjára, de a szállításra még jó ideig várnia kell. Fotó: Shutterstock

Az Arrivalban a tőkeerős Blackrock befektetési társaság is részvényes, de a megmaradt 500 millió dollárból sokáig nem húzhatja a cég. Pedig a társaságnak még van 10 ezer furgonra szóló megrendelése az amerikai UPS csomagszállítótól, amely ugyanennyire vételi opciót kötött ki.

A startupokkal szemben a detroiti hármak helyzete e-pickup-fronton viszonylag stabilnak mondható, míg a Tesla legkevesebb két évet csúszik a Cybertruck sorozatgyártásával, de ez a vállalat életében teljesen természetesnek mondható. A Stellantis vezérigazgatója, Carlos Tavares a cégével együttműködő startupoknak tartott ünnepségen szerdán azt mondta, hogy a növekvő infláció betesz az ingyenpénzhez való könnyű hozzáférésnek.

Magyarán a feltörekvő vállalkozásoknak ebben a piaci környezetben nehezebb lesz a maguk erejéből fejlődési pályán maradniuk. A részvénypiac zuhanása és az emelkedő kamatlábak miatt a startupok nehezebben tudnak friss tőkét szerezni a befektetőktől. Ez fokozza a nyomást a járművek gyártásának és értékesítésének megkezdésére, valamint a kiadások csökkentésére. Ám ebbe csak akkor érdemes belevágni, ha a konstrukció teljesen kiforrott.