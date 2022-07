Csak átmeneti volt a Netflix előfizetőinek lemorzsolódása, a világ legnagyobb streamingszolgáltatója a folyó negyedévben már egymilliós bővüléssel kalkulál, ezzel a bejelentésével megnyugtatta a befektetőket, a cég részvényárfolyama 7 százalékos emelkedéssel reagált a kedvező előrejelzésre a keddi New York-i tőzsdezárást követő kereskedésben.

Fotó: Shutterstock

Igaz, van honnan feljönnie a Netflixnek, hiszen az év eddigi szakában már 67 százalékot veszített piaci értékéből. A társaság áprilisban azzal sokkolta a piacot, hogy az áprilistól júniusig tartó negyedévben kétmillió ügyfelet fog veszíteni, ám szerencséjére csak 970 ezer előfizetője pártolt el tőle, s 221 millióan hűségesek maradtak hozzá.

A Refinitiv elemzői konszenzusa 1,84 millió előfizető elvesztésével számolt. A Wall Streeten áprilisban már megkongatták a vészharangot, és temetni kezdték a Netflixet, amelynek hosszú távú kilátásaira sötét fellegként rátelepedett a feltörekvő konkurencia árnya, s félő volt, hogy a Disney+, a HBO Max, valamint a Warner Bros. Discovery térhódításukkal elszívják a levegőt a streamműfaj klasszikusa elől.

A Netflix a kezdetek óta a hirdetésmentes mozizás élményét nyújtotta, azonban a csökkenő előfizetői szám, a folyamatosan növekedő gyártási és marketingköltségek miatt a bevételszerzésnek ezt a technikáját is kénytelen volt bevetni – sokak bánatára. A hirdetésmentes mozi feláras marad, ugyanakkor nagy reményeket fűznek a kevésbé drága, reklámokkal telitűzdelt belépő szintű csomagjuk jövőre tervezett elindításához.

Fotó: Frederic J. BROWN / AFP

A Netflix a múlt héten jelentette be, hogy a Microsoftot nyerte meg partneréül a hirdetéses csomag technológiai kidolgozásához és értékesítéséhez. A cég a járványszerűen terjedő és az üzletmenetét rontó jelszómegosztás ellen is fellép, becslésük szerint százmilliónál is több háztartás kukkol, azaz nem fizet a tartalmakért. Őket minél nagyobb számban próbálják beterelni a fizetős közönségük közé.

A Netflix a dollár pokoli erősödése miatt a külföldről származó bevételeinek megnyirbálása ellen tehetetlen, ahogy a recessziós félelmek ellen sem tud védekezni. A dollárban mért bevétel a második negyedévben 8,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, elérve a 7,97 milliárd dollárt. Árfolyamhatásoktól szűrten viszont 13 százalékos lett volna a növekmény.Az elemzők 8,04 milliárdos bevételt vártak a Netflixtől. A növekedés oroszlánrészét a 13 százalékos pluszt produkáló Európa és a 19 százalékot erősödő Latin-Amerika hozta össze.

A folyó negyedévre szerényebb, 7,84 milliárd dolláros bevétellel kalkulálnak. Az 1,58 milliárd dolláros üzemi eredmény 15 százalékkal alacsonyabb a bázisénál, az adózotteredmény-soron viszont növekedést láthatunk, 1,35 milliárd dollárról 1,44 milliárd dollárra hízott a nettó profit, ami a harmadik negyedévben 961 millió dollárra szűkülhet, de mind a bevételnél, mind a profitnál a dollár erősödése a legfontosabb kockázati tényező, ami lehúzza a számokat. A gyakorlatilag a világ minden devizájához képest tovább erősödő, s az euróval szemben már a paritásig jutó dollár rendkívül erősen sújtja a bevételeinek 60 százalékát külföldről szerző Netflixet.

Fotó: Shutterstock

Az április és június közötti időszakban az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 3,20 dollár volt, szemben a tavaly ilyenkor kimutatott 2,97 dollárral, és az elemzők által várt 2,95 dollárral. Ez is erodálódik a harmadik negyedévben, a cég a 2,14 dolláros EPS elérését valószínűsíti. Az üzemi marzsot 19-20 százalékra várják az üzleti év egészében.

Ami a műsorokat illeti, a tavaly taroló Squid Game helyét a Stranger Things negyedik szériája vette át, amelynél a megjelenését követő 28 nappal bezáróan 1,3 milliárd órányi letöltést regisztráltak, ezzel a legnépszerűbb angol sorozattá lépett elő. S nemcsak nézik az emberek, de beszélnek is róla: nem kicsit, hanem sokat.

A Twitter adatai szerint a Stranger Things a bejegyzések száma alapján megelőzi mind a Disney+ sikersorozatát, az Obi-Wan Kenobit, mind a filmszínházakban taroló Tom Cruise-filmet, a Top Gun Mavericket. S ha már a filmeknél tartunk, a negyedév terméséből az Adam Sandler nevével fémjelzett kosarasdráma, a Hustle (starring) vitte a prímet a Netflixnél, ez az első négy hétben 186 millió órányi megtekintést jelent, míg az őt követő vígjáték, a Senior Year Rebel Wilson főszereplésével 161 millió órányi nézettséget hozott.