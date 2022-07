Június utolsó kereskedési napján 3 százalék alá süllyedt a tengerentúli kötvény benchmarknak számító 10 éves amerikai kincstárjegy hozama. A kötvénypiacon egymással ellentétesen mozognak az árfolyamok és a hozamok.

A recessziós félelmek újbóli felerősödése miatt növekvő kereslettel indítják az év második felét a menekülőeszköznek számító amerikai állampapírok – mondta a VG-nek Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Hozzátéve: a 10 éves referencia hozam több napi csökkenést követően 2,95 százalékra esett, s a gazdasági növekedéssel kapcsolatos bizonytalanságok várhatóan tovább erősítik a trendet. Mert a magas infláció letörését célzó szigorú monetáris politika és a jegybanki kommunikáció nyomán a növekedési kilátások kerültek előtérbe, s egyre kevesebb piaci szereplő bízik abban, hogy csak enyhe lassulás várható.

Fotó: Shutterstock



A Bloomberg emlékeztetett, hogy a globális kötvénypiaci rali újabb szakasza azt követően startolt, hogy Jerome Powell Fed-elnök azt mondta: a magasabb kamatok káros gazdasági hatása másodlagos kérdés, most az árstabilitás helyreállítására fókuszálnak. A befektetők továbbra is újabb 75 bázispontos kamatemelésre számítanak júliusban, de a csúcsra tett fogadásokat 2023 márciusára húzták vissza.

Bár a Wall Street Journal szerint az elmúlt napokban a piac elkezdte diszkontálni a Fed szigorú forgatókönyvét:egy héttel ezelőtt a határidős piacokon tett fogadások még azt mutatták, hogy 93 százalék az esélye a Fed júliusi újabb 0,75 százalékpontos kamatemelésének. Mostanra ez a sansz 81 százalékra mérséklődött.

A piac emészti a recesszió növekvő esélyeit - vélekedett Janet Rilling, az Allspring Global Investments vezető portfóliómenedzsere. Mondván, az infláció elég magas marad, tehát a Fed továbbra is agresszív lesz.

Mindensetre a részvénypiacok évtizedek óta a leggyengébb első félévet zárták. Az S&P 500 június végéig 21 százalékot zuhant, ami a Dow Jones Market Data szerint 1970 óta a legrosszabb első féléve volt.