Fotó: Daniel Slim / AFP

Nem is akármilyet, hiszen az 553 millió dolláros nettó profit történelmi rekordot is jelent egyben. nyereséges negyedévet tudhat maga mögött az American Airlines, először, amióta a washingtoni kormányzat pénzügyi támogatásával megmentette az összeomlástól a pandémia csúcspontján. Nem is akármilyet, hiszen az 553 millió dolláros nettó profit történelmi rekordot is jelent egyben.

A 76 centes egy részvényre eső nyereséget (EPS) telibe találták az elemzők. Egy éve még 1,69 dollár szerepelt ezen a soron. Az American forgalma 13,42 milliárd dollár volt, az áprilistól június végéig tartó időszakban, ez 22 millió dollárral több, mint a Refinitiv elemzői konszenzusa. Több mint félmillió járatot indítottak, melyekkel 53 millió utast szállítottak. A járatkihasználtság az egy évvel korábbi 77-ről 87 százalékra nőtt.

A piacvezető amerikai légitársaság likviditása erős, 15,6 milliárd dollár volt a negyedév végén, hasonlóan ez előző három negyedévihez. A cég tartja ígéretét, hogy 2025 végéig 15 milliárd dollár értékben csökkenti adósság-állományát, ebből a második negyedévben 750 milliót teljesített.

Az American erős forgalmat bonyolít a nyári szezonban, napi átlagban 5400 járatot üzemeltetnek. Ugyanakkor a pandémia előtti békeév teljesítményét még nem tudják megismételni, de számításaik szerint szeptember végén 8-8,5 százaléknyi lemaradásban lesznek e téren. A belföldi utasforgalomban viszont már a 2019-es azonos időszak 116 százalékánál járnak.

A hazai üzleti utazások 110, a szabadidős utak 121 százalékon állnak, viszont a nemzetközi forgalom még nem állt helyre a megkívánt mértékben. A harmadik negyedévre a 2019-es bázisidőszakánál 10-12 százalékkal magasabb bevételt várnak, s reményeik szerint ismét nyereséggel zárnak.

Az American vezetése optimistán tekint a jövőbe, noha a kerozinárak, s az infláció megugrása és a bérköltségek megszaladása kezelendő problémát jelent a számukra is. A folyó negyedévben az üzemanyagok nélkül számított költségek 14 százalékkal haladják meg a 2019-est.

Ahogy a repülőgép- és a kínzó munkaerőhiány is. Robert Isom vezérigazgató a dolgozóknak címzett levelében azt írja, hogy kapacitásaikat a lehetőségeikhez szabják, azaz csak annyi járatot indítanak, amennyit személyzettel biztonságosan ki is tudnak szolgálni. Emellett biztonsági puffert képeznek, elkerülendő a járattörlésekkel járó negatív hatásokat. Az ősszel ezért eleve kevesebb járatot indítanak a tervezettnél. Ez nem tetszett a piacnak, az American részvényárfolyama 6,2 százalékos mínuszban nyitott a New York-i tőzsdei kereskedésben.