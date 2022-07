A felhőüzletág kitartó bővülésének köszönhetően tovább növelte bevételeit az SAP a második negyedévben. Az Ukrajnában zajló háború ugyanakkor nyomás alá helyezte az európai szoftveróriás profitját, amely így idei eredménycéljait is mérsékelni kényszerült.

A vállalatirányítási rendszerek terén világvezető német társaság üzemi nyeresége 1,92 milliárdról 1,68 milliárd euróra esett vissza, elmaradva ezzel az 1,74 milliárdos elemzői prognózistól.

Az üzemi árrés ezzel párhuzamosan 22,4 százalékra csökkent a tavalyi 28,8 százalékról, míg az egy részvényre jutó 28 centes nyereség (EPS) éppen csak negyede a korábbinak.

Fotó: Shutterstock

A gyengébb eredményt a visszaeső licencértékesítéseknek, valamint az orosz–ukrán háború következményeivel indokolja a nagyvállalat. A fegyveres konfliktus a június végén zárt három hónapban 160 millió eurós lyukat ütött az operatív eredményen, az első félévben pedig összesen 230 milliós kiesést okozott.

Az idei év egészében 350 milliós hatása lehet a háborúnak, döntően az orosz és a belorusz piacról való kivonuláson keresztül.

Mindezek miatt 2022-es eredménytervét is szűkebbre vette a vezetőség. A korábbi 7,8-8,25 milliárd eurós működési eredmény helyett már csak 7,6-7,9 milliárd euró elérését tartva reálisnak. A bevétel tekintetében továbbra is 25-25,5 milliárd euróval számolnak a dinamikusan bővülő felhőalapú szoftverrendelések miatt.

Ebben a negyedévben érzékeltük meg igazán az ukrajnai háború hatásait

– mondta Luka Mucic, az SAP pénzügyi igazgatója. A vezető szerint ezzel együtt a társaság képes lesz fenntartható növekedést és nyereségességbővülést szállítani az elmúlt 18 hónap jelentős beruházásaira építve.

A társaság az egykor legnagyobb bevételi forrását jelentő szoftverlicenc-értékesítéstől egyre inkább az előfizetésen alapuló felhőszolgáltatások felé mozdul el, a rendszeres bevételeken alapuló jövedelmezőbb és kiszámíthatóbb modellre építve.

Ezt a törekvést igazolja vissza a negyedéves árbevétel is, amit 6,67 milliárdról 7,52 milliárd euróra sikerült feltornázni. Az összforgalomhoz 3,06 milliárd euróval járult hozzá a felhőüzletág, ami 34 százalékos bővülést jelent. A FactSet által készített szakértői konszenzust az összbevétel és a csúcs üzletág tekintetében is sikerült felülmúlni, előbbi 7,43, utóbbi kereken hárommilliárdos bevételt jelzett előre. A felhőüzletág rendelésállománya is szépen gyarapodik, a negyedév végére a csőben lévő megrendelések értéke meghaladta a tízmilliárd eurót. A szoftverlicencekből származó bevételek eközben viszont több mint harmadával 426 millió euróra zsugorodtak.

A vártól elmaradó eredményszámok és a romló kilátások miatt közel 4 százalékos eséssel kezdte a napot az SAP a frankfurti börzén. A befektetőket egyelőre az sem vigasztalja, hogy a társaság egy félmilliárd eurós sajátrészvény-visszavásárlási programot is bejelentett a gyorsjelentés közzététele mellett.