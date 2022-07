Egyre fontosabb, hogy a fiatalok is tisztában legyenek a pénzügyi világ legfőbb kérdéseivel, ezért sem árt már időben elkezdeni növelni a témában a jártasságukat. A pénzügyi neveléshez új segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) applikációja, a Diákszéf.

Mi az a Digitális Diákszéf?

Az MNB Digitális Diákszéf modern technológiák lehetőségeit kihasználó megtakarítási és pénzügyi ismeretterjesztő mobilapplikáció, melynek elsődleges célcsoportja az általános iskolás korosztály. A projekt az első fázisban összesen 45 oktatási intézményre fókuszál az ország összes megyéjéből és a fővárosból, de az applikációba más magyarországi általános iskolában tanuló diákok is regisztrálhatnak. Az alkalmazás a Magyar Nemzeti Bank és a Pénziránytű közös kezdeményezésben jött létre, melyet már több ezer diák letöltött le és már több mint félmillió kvízkérdést válaszoltak meg.

Fotó: Bánkúti Sándor / Ripost

Hogyan működik a Digitális Diákszéf?

A mobilapplikáció használata során játékos, pénzügyi témájú és a környezettudatosságot fejlesztő kvízkérdésekre válaszolva digitális megtakarítási eszközöket (érmeket) lehet összegyűjteni és a barátokkal elcserélni, amelyeket meghatározott időszakokban tárgyi ajándékokra is beválthatóak. A résztvevő 8 és 14 év közötti tanulók digitális érmeket, illetve az ezekből összeálló érem-sorozatokat – például magyar királyokat vagy magyar várakat ábrázoló érmeket – gyűjthetnek a saját Digitális Diákszéfjükben. Az alkalmazás lehetőséget biztosít ezek egymás közötti cseréjére is, valamint a tanév során meghirdetett beváltási időszakokban a tanulók különféle értékes tárgyi ajándékokra (pl. játékok, belépőjegyek) válthatják majd be az összegyűjtött érmeket.

A digitális érmek gyűjtésén és cseréjén túl a mobilapplikációban további funkciók is elérhetők lesznek.

A diákok például megtakarítási célokat határozhatnak meg maguknak, illetve egy-egy érem-sorozat minden elemének összegyűjtésekor jutalomérmeket is kapnak.

A Digitális Diákszéf program elindításával az MNB és a Pénziránytű Alapítvány célja a diákok és a családok segítése a korszerű pénzügyi, digitalizációs és fenntarthatósági ismeretek megszerzésében. A kutatások szerint a családok anyagi biztonsága, a pénzügyi sérülékenység csökkentése szorosan összefügg bizonyos pénzügyi viselkedésformák elsajátításával, amelyek már gyermekkorban megalapozhatók: ilyenek többek között a kiadások és bevételek nyomon követése, a pénzügyi célok, tervek kitűzése és a rendszeres megtakarítási aktivitás. A szülők a saját regisztrációjukat követően tudják hozzáadni gyermekeiket az applikációhoz.

Digitális Diákszéf alkalmazás

Az érmek beváltáshoz a diáknak regisztrálni kell a PontVelem weboldalon (https://www.pontvelem.hu/), ahol az összegyűjtött digitális érmek beváltásakor a PontBoltban (hwww.pontvelem.hu/pontbolt) levásárolható okospontokat kapnak. A beváltáskor a Digitális Diákszéfben összegyűjtött Diáktallérok ugyanannyi PontVelem okospontra válthatók.

A mobilapplikációt közvetlenül az alkalmazás-áruházakból vagy a honlapon található link segítségével lehet letölteni.

Az alkalmazás használatát a regisztrációt követően lehet elkezdeni, melyet a szülők tudnak elkezdeni. Az alkalmazás segítségével elsajátítható digitális készségeket és kompetenciákat a résztvevő diákok a járványhelyzet okozta felgyorsuló digitalizáció során a mindennapokban is számtalan helyen tudják kamatoztatni.

A programba újonnan belépő iskolák közül a 10 legtöbb diákot nevező iskola alapítványa 50 ezer Forint támogatásban részesül, a 10 legtöbb Tallért gyűjtő iskola kapcsolattartó tanára 50 ezer Forint támogatásban részesül. A 10 legmagasabb regisztrációs arányt elérő osztály osztályfőnöke 25 ezer Forint vásárlási utalványt kap (10-nél több 100 százalékos osztály esetén sorsolás dönt). A programban változatlanul minden újonnan regisztrált diák 1000 Tallér egyszeri jóváírást kap, illetve a regisztrált diákok szülei továbbra is minden hónapban 500 Tallér jóváírást kapnak, amit az általuk meghatározott feltételek mellett utalhatnak át a gyereküknek.

2021. szeptember 1-től 2022. június 3-ig tart az iskolák közötti verseny. Az eredmények értékelése a tanév során kétszer, decemberben és májusban történik.