Martin Shkrelit az internet úgy ismerte meg, mint aki miután megszerezte a toxoplazmózis elleni Daraprim jogait, a tabletták árát 13,50 dollárról 750 dollárra emelte, kiváltva ezzel a közvélemény haragját. A fiatalember azonban egy másik ügyből kifolyólag került a rácsok mögé, miután az ügyészség szerint lényegében Ponzi-sémaként üzemeltette cégét. Shkreli 2018-ban hétéves börtönbüntetést kapott, de a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) januárban arra is kötelezte, hogy csaknem 65 millió dollár értékben adja vissza jogtalan profitját és eltiltotta attól is, hogy a gyógyszeriparban helyezkedjen el.

A Pharma Bro néven hírhedtté vált befektetők az értékpapírszektortól is eltiltották és tőzsdei cég igazgatója sem lehet, de végül idén májusban szabadon bocsátották, igaz szeptemberig átmeneti helyen kell laknia, ami ugyan már nem börtön, de még nem is a szabadság. Egy nála gyengébb ember az ő helyzetében inkább igyekezne meghúzni magát ezek között a körülmények között, de Shkreli hírnevét nem a visszafogott és megfontolt döntéseknek köszönheti.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Éppen ezért talán nem is meglepő, hogy

alig több mint két hónappal szabadulása után már el is indította a Druglike néven a legújabb, web3-alapú gyógyszerfejlesztési platformját

– írja a Web3 is going great. A közlemény azért kiemeli, hogy minden látszat ellenére a cég nem a gyógyszeriparban, hanem a web3-szoftver területén tevékenykedik, és hát a blokkláncok támogatói végsőkig ragaszkodnak ahhoz is, hogy az általuk kínált zsetonok és az értékpapírok között semmi hasonlóság nincsen.

Shkreli szerint a gyógyszerfejlesztéshez használt hagyományos szoftverek használata túl nehéz és drága, ám az új megközelítés segítheti ezen korlátok eltávolítását és egy szélesebb kör számára teszi lehetővé, hogy részesüljön a nyereségekből.

Aki szeretne részesülni a – teljesen nyilvánvalóan nem gyógyszeripari – cég sikereiből, annak a Martin Shkreli Inu (MSI) nevet viselő zseton – ami nyilván nem értékpapír – teremti meg erre a lehetőséget. A CoinMarketCap adatai szerint ez a remek kriptozseton még messze van a dogecoinhoz és más mémcoinokhoz hasonló sikerektől, egyelőre teljes piaci kapitalizációja csak kevesebb mint 25 millió dollár. Ez persze azért szintén nem kevés pénz, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy hamarosan ismét Shkrelié lesz a Wu Tang Clan egyetlen példányban kiadott, Once Upon a Time in Shaolin címet viselő albuma.

Shkreli egyébként szabadulását követően gyorsan csatlakozott a Twitterhez is ismét – bár elméletileg onnan is ki van tiltva –, és arról is beszélt élő Twitter Spaces beszélgetések során, hogy hogyan kereskedett különféle kriptókkal a nála lévő, több szempontból is „okos” telefonján a börtönből.