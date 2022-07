Továbbra is érezteti hatását a globális csiphiány a piacokon, ami szállítási idők és az árak emelkedése mellett az érintett cégek eredményére is nagyban rányomja a bélyegét.

A világ legnagyobb szerződéses félvezető-gyártójának számító tajvani TSMC továbbra is jelentősen profitálni tud a kialakult helyzetből, és a lapkái iránti kiemelkedő keresletnek köszönhetően csütörtökön két év óta nem látott profitbővülésről számolt be. A társaság nyeresége a második negyedévben 76 százalékkal ugrott meg, ezzel rekord szintre, 7,94 milliárd dollárra nőtt.

Fotó: Lino Mirgeler / DPA Picture-Alliance via AFP

Ezzel könnyedén túlszárnyalta az elemzői várakozásokat is, a szakértők ugyanis a tényadatnál 7,5 százalékkal alacsonyabb eredményre számítottak.

A jelentős Apple-beszállító vállalat bevétele eközben 36 százalékkal 18,16 milliárd dollárra hízott. A stabilan magas kereslet miatt a harmadik negyedév is hasonlóan erős lehet, a TSMC ugyanis azzal számol, hogy a tavalyi 14,88 milliárdról 19,8-20,6 milliárd közé fut be a forgalom a július és szeptemberi közötti időszakban. Az év egészére pedig már 30 százalékos növekedést vár a társaság az eddigi,26-29 százalék helyett.

Az optimista prognózis és a rekord eredmény eloszlathatja azokat a pesszimista iparági hangokat, melyek szerint a korábbi csiphiány mára egyes szegmensekben túlkínálatba fordult, és ami miatt egy másik meghatározó szereplő, a memórialapkákat készítő Micron Technology már gyártásának visszafogása mellett döntött júniusban.

„A hosszútávú csipkereslet továbbra is meglehetősen stabil” – mondta el C. C. Wei vezérigazgató az eredmények közzétételét követő sajtótájékoztatón, különösen az 5G hálózatoknál és a mesterséges intelligencia alapú csúcstechnológiai eszközöknél használt csipeket emelve ki. A cégvezető szerint a TSMC kapacitáskihasználtsága jövőre is „egészséges szinten” maradhat.

A társaság ugyanakkor jelezte, hogy a fogyasztói elektronikában használt félvezetőkereslet valóban lanyhul, ezért arra számít, hogy a nagy megrendelők a következő negyedévekben elkezdik csökkenteni a csipkészleteiket.

Egészen máshogy csapódott le az ugyancsak ma reggel jelentős Ericssonnál. A távközlési eszközöket gyártó svéd vállalat jóval a piaci várakozásokat alulmúló profitbővülésről adott számot a dráguló alapanyagok és emelkedő logisztikai költségek miatt szűkülő árrések következtében.

A cég 62,5 milliárd svéd koronás árbevétele ugyan több mint 7,5 milliárd koronával meghaladta a tavalyit, és még az előzetes, 61,45 milliárd koronáról szóló szakértői becslésnél is némileg erősebb lett, az eredménysoron így is csalódást okozott a vállalat.

A 7,3 milliárdos tisztított nyereség mintegy negyedével nőtt egy év alatt, az elemzők azonban ennél is lényegesen nagyobb, 8 milliárd koronát meghaladó profittal kalkuláltak.

Az orosz-ukrán háború mellett a csiphiány és az ellátási láncok zavarai is számottevően növelték az Ericcson kiadásait, a bruttó árrés mindezek következtében 1,3 százalékponttal 42 százalékra mérséklődött. Az eredményt egyszeri tételként egy Apple-lel szemben elvesztett szabadalmi 900 millió koronával rontotta.

A globális ellátási láncok helyzete továbbra is kihívást jelent, ez költségnövekedést eredményez, amelyet a lehető legnagyobb mértékben igyekszünk mérsékelni - hangsúlyozta Borje Ekholm vezérigazgató, hozzátéve, hogy ezt az árképzés kiigazításával – vagyis áremeléssel – tervezi ellensúlyozni a társaság.

Az Ericcson Stockholmban jegyzett részvényei kilenc százalékkal zuhantak csütörtök délelőtt a kiábrándító eredményszámokra, a TSMC kurzusa egy százalékos pluszban zárta a kereskedést a tajvani börzén.