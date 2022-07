A német IFO Kutatóintézet üzleti klímaindexe júliusban 88,6 pontra zuhant, szemben a múlt havi 92,2 ponttal és a 90,5 pontos előzetes becsléssel.Eközben a jelenlegi gazdasági helyzetértékelés 97,7 pontra csökkent, szemben a júniusi 99,4 ponttal és a várt 98,2 ponttal.

Az IFO várakozási indexe – amely a cégek következő hat hónapra vonatkozó előrejelzéseit mutatja – júliusban meredeken, 80,3 pontra esett vissza az előző havi 85,5 pontos értékről és a 83,0 pontos piaci előrejelzésről.

Az euró valamelyest erősödött a hírre, de az EUR/USD kurzus így is 0,09 százalékos mínuszban járt az adatközlést követően. A német tőzsdeindex, a DAX is felfelé indult az IFO értékekre, de továbbra is mínuszban maradt. A piac még gyengébb indexet árazhatott.