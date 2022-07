Hatmilliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot indított a Shell,miután a második egymást követő negyedévben könyvelt el rekordnyereséget. A kiugró profit a magas energiaáraknak és a tágas finomítói árréseknek köszönhető.

Európa legnagyobb, holland-angol olajvállalatának a korrigált bevétele – az elemzők által legszorosabban nyomon követett profitmutató – az év második három hónapjában 11,5 milliárd dollárra emelkedett, megdöntve az első negyedévben közzétett 9,1 milliárd dolláros rekordot, felülmúlva a 11 milliárd dolláros elemzői konszenzust, és több mint duplázva az egy évvel ezelőtti 5,5 milliárd dollárt. A Shell kevesebb olajat termelt, mint az első negyedévben, de profitált a magasabb árakból,ami a nyersolaj áprilisi, májusi és júniusi szárnyalását tükrözi, miután Oroszország februárban megtámadta Ukrajnát. A magasabb finomítói árrések növelték a vegyipari üzletág teljesítményét, miközben a gáz- és villamosenergia-kereskedelmi üzletágból is „kivételesen erős” bevételek származtak.

Fotó: AFP

A Shell-menedzsment osztalékterve továbbra is részvényenként 0,25 dollár, de a hatmilliárd dolláros részvény-visszavásárlási tervvel együtt a részvényeseknek történő teljes kifizetés „jócskán meghaladja” a műveletekből származó cash flow 30 százalékát. A részvény-visszavásárlások új köre 8,5 milliárd dollárnyi visszavásárlást követ, amely az év első felében fejeződött be.

A TotalEnergies a harmadik negyedévre is kiterjeszti kétmilliárd dolláros visszavásárlási programját, miután a második negyedévben rekordnyereséget könyvelt el, amelyet a megugró benzinárak és az európai földgáz iránti szárnyaló kereslet hajtott. A finomítói marginok is kivételes mértékben támogatták az operációt.

A francia cég második negyedéves korrigált nettó árbevétele 9,8 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 3,46 milliárdról. Ez felülmúlta az elemzők 9,37 milliárd dolláros konszenzusát. A vállalat azonban egy új, 3,5 milliárd dolláros költséget is elkönyvelt, amely a nemzetközi szankciók nyomán az orosz Novatek PJSC gáztermelőben lévő részesedés leírásával függ össze.

A vállalat továbbra is kedvező finomítói marzsokkal számol, továbbá azzal, hogy a gázzal, a cseppfolyósított földgázzal és az áramkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységének teljesítménye is magas marad, de nem éri el az első negyedév szintjét.

A francia kormány nyomása előtt meghajolva nemrégiben ígéret hangzott el arról, hogy a Total a francia töltőállomásokon szeptembertől az év végéig bővíti az árengedmények körét. A francia nemzetgyűlés ezt követően elutasította az extraprofit adóztatására vonatkozó javaslatot.

Rekordnyereséget könyvelt el az OMV, korrigált működési eredménye (CCS EBIT) 2,94 milliárd euróra emelkedett az idei második negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 1,29 milliárd euróval. Az osztrák cég eredménye felülmúlta a 2,79 milliárd eurós elemzői konszenzust. A csoport profitált a magasabb olaj- és gázárakból, amelyek ellensúlyozták a jóval alacsonyabb termelést és az orosz kitermelés leírását. Emellett az üzemanyagárrések bővülése is támogatta az operációt. Összességében, az OMV nyeresége több mint kétszeresére, 643 millióról 1,42 milliárd euróra nőtt. A csoport árbevétele megduplázódott, 14,79 milliárd euróra, az energiaárak meredek emelkedése miatt.

Az idei évben a csoport továbbra is napi 390 ezer hordó körüli össztermelést prognosztizál. Az OMV arra számít, hogy a finomító referenciamarzsa hordónként körülbelül 15 dollárra emelkedik. Eddig az előző évi 3,70 dollárral számoltak.

Az OMV, amely az elmúlt hetekben az Oroszországból érkező gázellátás csökkenésével küzdött, nem számít arra, hogy az országból érkező földgázexport teljesen leállna. Ha az Oroszországból érkező gázellátás megszakad, az OMV a tárolóiban lévő gázt felhasználhatja az ügyfelek ellátására.Ezenkívül a csoportnak mindaddig hozzáférése van más európai földgáz-kereskedelmi helyszínekhez, amíg a szabályozó hatóság intézkedéseket nem hoz az energia ellenőrzésére.