Hirtelen óriásit erősödött a forint az euró ellen, miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnökétől, Virág Barnabás e-mailben küldött válaszban azt közölte szerdán a Reuters kérdéseire, hogy "a bank holnap döntő lépést tesz egyhetes betéti kamata megemelésével".

A központi bank folyamatosan készen áll rá, hogy minden eszközével beavatkozzon az árstabilitás biztosítása érdekében

- tette hozzá a jegybankár.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint 416,3 környékéről szalad egészen 411,5-ig az euró ellenében a kommentárok hatására. A csaknem öt forintos árfolyamugrás szép teljesítmény lenne, ha előtte a forint nem gyengült volna ennél sokkal nagyobbat, és rekord mélyre, 408 régiójából 416,5 környékére. A forintot és régiós társát, a zlotyt az küldte gyengülésbe, hogy a befektetők erőteljesen vásárolják a dollárt, ami húsz éves mélypontra taszította az eurót a zöldhasú ellen.

A forint körülbelül ugyanakkorát gyengült szerdán az euró ellenében, mint a zloty, a lengyel fizetőeszköz árfolyammozgásában azonban nem következett be fordulat, és ez is mutatja, hogy a forint visszapattanása Virág verbális beavatkozásának köszönhető. Egyébként Varsóban is kamatemelés várható csütörtökön: összeülnek a lengyel jegybank döntéshozói, és az elemzői várakozások szerint újabb 75 bázispontos lépéssel 6,75 százalékra tolják fel az irányadó kamatot.

Az MNB csütörtöki kamatemeléséhez nincs szükség a Monetáris Tanács ülésére, hiszen a hetente tartott egyhetes betéti tender kamatáról van szó, nem az alapkamatról.