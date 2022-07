Kedvezőtlen folyamatokra hívta fel a figyelmet a Bloomberg a kínai kötvénypiaccal kapcsolatban. Az ugyanis egyre inkább a globális tőkekiáramlás színhelyévé válik, s a folyamat érthetően már a kormányt is aggasztja. A külföldi befektetők júniusban is több kínai állampapírt adtak el, mint amennyit lejegyeztek, a múlt hónapban a mérleg 8,3 milliárd dollár mínuszt mutatott, már az ötödik egymást követő hónap hozott nettó tőkekiáramlást. Összességében az év első hat hónapjában 30 milliárd dollárnyi befektetés szívódott fel, pontosabban keresett magának nagyobb biztonságot, máshol.





A Bloomberg szerint a kiáramlás a korábbi hozamprémium eltűnésével egyáltalán nem meglepetés : jelenleg a 10-éves kínai referenciakötvény éves hozama 2,87 százalék, addig az amerikai kötvények tartásával jelenleg közel ennyi realizálható (2,78 százalék), de májusban ennél magasabb, 3,5 százalék volt az amerikai hozamszint.

Csúcson a 10 éves amerikai államkötvény hozama

Az irányadó amerikai 10 éves államkötvény hozama kedden újabb 7 bázisponttal, 3,44 százalékra emelkedett, miután 3,45 fölött is járt, ami 2011 áprilisa óta nem látott csúcsot jelent.

Kína szempontjából mégis szembeötlő, hogy 2014 óta először több pénzt vonnak ki a nemzetközi befektetők a kötvénypiacukról, mint amennyit sikerül bevonzani. Aggodalomra ad okot, hogy a negatív trend tovább eszkalálhatja a gazdasági és ingatlanpiaci válságot az országban. A hivatalos narratíva persze más, mint a statisztikák: tisztviselők hangsúlyozták, hogy az ország továbbra is fontos célpontja a határokon átnyúló kötvénybefektetéseknek.

A befektetőket azonban több dolog nyugtalaníthatja: a júniusi kötvényforgalmi adatokat a megszokotthoz képest egy hét késéssel közölte a központi klíringház, májusban pedig a kereskedési platformon a külföldi befektetők számára egyszerűen nem voltak elérhetők a tranzakciók adatai.

Fotó: Imaginechina via AFP / Xu jingbai

A félév végén a külföldi befektetők azonban még így is 343 milliárd dollárnyi kínai állampapírral rendelkeztek, több mint 10-szeresével a 2014-es állománynak. A Barclays szingapúri stratégája, Lemon Zhang szerint ezeket a kötvényeket többnyire globális vagyonkezelő alapok tartják, illetve jelentős keresletet generálnak az indexkövető alapok vásárlásai is. Nem tartja valószínűnek, hogy visszafordulna a trend a közeli jövőben, mivel más piacokon magasabb hozamok érhetők el és a jüan is várhatóan tovább gyengül a dollárral szemben.