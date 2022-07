A két évtizedes csúcsokra kapaszkodott, bivalyerős dollár profitcsökkentő hatására figyelmeztette befektetőit - többek közt - az IBM, a Johnson &Johnson és a Philip Morris is. Az IBM idei eredményeit 3,5 milliárd dollárral csökkentheti a devizahatás, a Johnson &Johnson 4 milliárd dollárral számol. A Philip Morris 500 milliót bukott a dolláron az elmúlt negyedévben. A Financial Times szerint aligha értünk a sor végére. A napokban jelent az Apple és a Microsoft, s mindkét cég exportkitettsége jelentős. Úgy tűnik az árfolyam-sokk még a dühöngő inflációt és a jegybankárok héja tempóját is felülírja, pedig mindkettő elől recesszió felé hátrál a gazdaság.

Hiába állna meg most a dollár erősödése, már önmagában az elmúlt 12 hónap dinamikája elég ahhoz, hogy az árfolyam-vihar tovább rombolja a bevételi prognózisokat - hangsúlyozta Max Kettner, a HSBC stratégája.

De az üzleti lap szerint nincs megállás, hiszen a dollárt felpörgette az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, kamatot emeltek, hogy hűtsék az inflációt, mely 40 éves csúcsra futott, s a várakozások szerint ezen a héten újabb testes kamatemelésre készülnek. A magas kamatlábak pedig vonzzák a külföldi befektetőket, akik zsákolják a dollárt.

Fotó: Getty Images

A külföldön leányvállalatokkal rendelkező amerikai cégek attól szenvednek, hogy az erős dollár csökkenti nemzetközi bevételeik értékét, s ezért egyre kevésbé versenyképessek. Ráadásul, az Európai-szerte tapasztalható gazdasági lassulás és a kínai karantén korlátozások leolvasztják a keresletet.

A dollár erősödése meredekebb, mint az elmúlt évtizedben bármikor, a fedezett devizák többsége kétszámjegyűen gyengébb a dollárnál - mondta James Kavanaugh, az IBM pénzügyi igazgatója.

Különösen erős a technológiai szektor dollár kitettsége. A Goldman Sachs becslése szerint az S&P 500 technológiai vállalatainak értékesítése 59 százalékban az Egyesült Államokon kívül történik. Míg az indexkosár egészét tekintve, csupán 29 százalék a külföldi bevételek aránya.

Nem véletlen, hogy a befektetők elsősorban amerikai operációt végző vállalatok részvényeit részesítik előnyben a tengerentúlon. A Goldman szerint a nagy nemzetközi kitettséggel rendelkező amerikai vállalatok idén több mint kétszer annyit, 19,6 százalékot estek, mint az "otthon működő" vállalkozások, melyek 9,1 százalékkal kerültek lejjebb.

A második negyedévi bevételek egyelőre továbbra is erősek, összességében 10 százalékkal nőhettek az egy évvel korábbihoz képest, de ez a szám közelebb lehetne a 12 százalékhoz, ha nem volna ilyen erős a dollár - becsülte Jonathan Golub, a Credit Suisse amerikai részvénystratégája. vezetője. Elmondta, hogy a dollárindex minden 8-10 százalékos emelkedése nagyjából 1 százalékot vágott az S&P 500 profitjából..