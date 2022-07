A konjunktúra barométernek is tekintett réz ára márciusban rekordmagasságokba emelkedett, részben az ukrajnai háborúval kapcsolatos ellátási aggodalmak, részint a nyersanyagexportőr Oroszországgal szembeni szankciók miatt. Azóta 30 százalékos zuhanást szenvedett el a kurzus, ami a Wall Street Journal szerint a lanyhuló keresleti prognózisokkal magyarázható. Kína, a világ vezető rézfelhasználója, a korábban vártnál lassabban szabadul a Covid-karanténból, míg az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatemelési ciklusa a tengerentúli recessziós félelmeket táplálja. Ezért a rézár emelkedésére fogadó befektetők sorra visszaveszik a zsetonokat az asztalról. A fedezeti alapok és a spekulánsok nettó fogadásai immár medvepiacot jeleznek, amennyiben a rézárak csökkenésére tett tétek összege meghaladja az emelkedésre fogadó tétekét. A piac nettó pozicionáltsága kétéves mélypontra süllyedt.

Bár a rézpiac március óta 30 százalékot zuhant, a Goldman Sachs elemzői szerint 40 százalékkal marad el attól, amit vártak. Igaz, a Goldman elemzői az elmúlt két évben az árupiacon inkább a bika kórust erősítették. Mindenesetre a bankház elemzője, Nicholas Snowdon úgy véli: a növekedést aláásó energiahiány téli eszkalációja tovább torzíthatja a piacot, ráadásul a dollár erősödése a rézpiacra is komoly nyomást gyakorol. Ennek fényében az elemző 6700 dolláros rézárat prognosztizál 3 hónapos horizonton, szemben a korábban jelzett 8650 dollárral. Míg egyéves távlatban most 10 500 dollárt vár a korábbi 12 ezer dollárral szemben. Ám a Glodman elemzői szerint ennek ellenére is jó úton halad a rézpiac, hogy 2025-re elérje a 15 ezer dolláros szintet.

Rézpiaci túlkínálattal számolunk a következő két évben, mert a kereslet csökken, de a bányák termelése folyamatosan bővül – mondta Marcus Garvey, a Macquarie Group árupiaci stratégája a Bloombergnek. Hozzátéve: a további kilátások a globális növekedési pályán múlnak.