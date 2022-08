A Covid nyerteseiből vesztesek lettek, véget ért a járvány alatt szárnyaló cégek aranykora

Átrendeződött a világ az elmúlt fél évben: miután idén tavasszal egyre több ország nyitott ki szinte teljesen, gyakorlatilag a legtöbb helyen visszatért az élet a normális, koronavírus-járvány előtti kerékvágásba. Az otthonokból való kiszabadulás pedig igencsak meglátszik a tőzsdéken is, hiszen nem is egy olyan vállalat értéke zuhant az évekkel ezelőtt látott szintre, amelyek épp a Covidnak köszönhették a szárnyalásukat.

Fotó: Michael Loccisano / Getty Images

A Bloomberg gyűjtése szerint a mérleg igencsak vesztes oldalán két, az elmúlt években felfutott cég áll: a Peloton Interactive és a Zoom Video Communications. Az előbbi az otthoni – elsősorban szobakerékpáros – testedzésekre szakosodott cég, az utóbbi pedig az online találkozók, főleg üzleti megbeszélések kikerülhetetlen otthonává vált rövid idő alatt.

Elveszett értékek

Ma már viszont egyre kevésbé van szükség rájuk, miután lejárt a bezártság ideje, így nem csoda, hogy bezuhant az értékük.

A lap számai szerint a Zoom 86 százalékot vesztett a 2020. októberi csúcsához képest, azaz ma ennyivel érnek kevesebbet a részvényei, míg a Peloton papírja a 2021. januári állapothoz képest 90 százalékkal ér kevesebbet, sőt, már értéktelenebb, mint a járvány előtt volt. A Zoom legalább még éppen tartja a 2019-es szintjét.

Fotó: Ryuzo Suzuki / The Yomiuri Shimbun via AFP

Mindkét cég papírjai körül óriási volt az őrület a bezárkózás alatt, a kereskedők pedig szépen rá is ugrottak a járvány első hónapjaiban

– mondta a lapnak Jordan Kahn befektetési tanácsadó. Azaz nemcsak arról van szó, hogy az emberek visszatértek az edzőtermekbe és az irodákba, de arról is, hogy egy idő után a kereskedők is elfordultak a Peloton- és Zoom-részvényektől, és inkább másba fektettek.

Szintén nagyot nőtt a járvány alatt a Netflix részvényeinek értéke, s bár az utóbbi hónapokban erősen visszaesett, ám az elmúlt hetekben ismét fellendülő ágban van.

Fotó: NurPhoto via AFP

Igaz, a tavalyi csúcsa még borzasztóan messze van, és kérdéses, hogy visszatérhet-e ilyen magasságokba.

A szakértők szerint egyébként a jövőre nézve még a Zoomban van a legnagyobb potenciál, hiszen bár a múlt héten csekély bevételnövekedésről számolt be a cég, még mindig nyereséges, így tovább nőhet. A Peloton viszont az előrejelzések szerint várhatóan veszteségessé válik a közeljövőben, és súlyos megszorításokra készülhetnek a cégnél.

A pandémia után betört az infláció

A WralTechWire cikke szerint több nagy cégnek a pandémia enyhülése mellett az infláció is betett. Az otthoni berendezési tárgyakra szakosodott cégek online megrendelhető termékei iránt a drágulás miatt is jócskán megcsappant a kereslet, ami magával rántotta a cégek bevételeit, így részvényeik értékét is. Ilyen volt például a Wayfair is, amely nemrég 5 százalékos létszámleépítést jelentett be a visszaesett profit miatt, és a cégvezetés is elismerte, hogy túl optimistán látta a jövőt. A tavalyi 149 millió dolláros első féléves nyereség idén 697 millió dolláros veszteségbe fordult át ugyanerre az időszakra.

A kanadai Shopify szintén az infláció vesztesének tekinthető, mert az emberek immár inkább a legszükségesebb dolgokra költenek, élelmiszerre és üzemanyagra. A Shopify papírjai csaknem 80 százalékot estek egy év alatt.