Minden korábbinál bőkezűbben jutalmazták részvényeseiket a legnagyobb tőzsdei cégek világszerte, a második negyedévben kifizetett osztaléktömeg új történelmi csúcsra, 544,8 milliárd dollárra nőtt a Janus Henderson alapkezelő legfrissebb adatai szerint.

A legbőkezűbbnek egy brazil cég bizonyult, a tavalyi éllovas Samsung az élboly közelébe sem ért.

Fotó: SOPA Images

Az erős negyedéves adatok tükrében – a szaporodó gazdasági nehézségek dacára – a vagyonkezelő némileg feljebb srófolta az egész éves kilátásokat is, és 1,56 ezermilliárd dolláros kifizetést prognosztizál. Ez 2021-hez képest 5,8 százalékos bővülés és egyben új rekord lenne.

A legutóbbi, májusi kitekintésében még húszmilliárd dollárral szerényebb osztaléktömeg szerepelt.

Az erősödő inflációs nyomás és az emelkedő hozamkörnyezet, valamint a recessziós félelmek és az Európában dúló háború dacára idén eddig alapvetően erős eredményeket szállítanak a cégek – még ha részvényárfolyamukat megtépázta is a borús piaci széljárás –, így globálisan 11 százalékkal emelkedett a kifizetett vállalati osztaléktömeg a tavalyihoz képest.

A pandémiát követő helyreállás rendkívül széles körű volt április és május között, ezt jelzi, hogy az 1200 legnagyobb tőzsdei vállalat 94 százaléka emelte vagy legalább szinten tartotta a kifizetett összeget.

Főként az olajipari és pénzügyi vállalatok nyitották szélesebbre a pénztárcájukat, a két szektor felelős a növekedés négyötödéért.

Bőkezűnek bizonyultak a járműgyártók és a tartós fogyasztási cikkek gyártói is, a távközlési szektor képviselői azonban szűkmarkúbbá váltak. Ebben jókora szerepe volt az AT&T-nek, az amerikai kommunikációs társaság ugyanis az időszakban felére vágta vissza a negyedéves osztalékát.

Az egyes régiókat tekintve Európa és az Egyesült Királyság volt a növekedés motorja, ahol 15, illetve 33 százalékkal ugrottak meg a részvényesi juttatások. A feltörekvő piacokon tevékenykedő társaságok körében is bő ötödével emelkedtek a kifizetések, egyedül Japánban regisztrált a Janus Henderson 7,7 százalékos visszaesést. Az Egyesült Államokban ugyan az átlag alatti, 8,3 százalékos volt a bővülés, azonban ez is elég volt ahhoz, hogy a helyi vállalati szektor újabb csúcsot döntsön. Rekordszintű osztalékot osztottak vissza részvényeseiknek a kanadai, a holland és a svájci cégek is.

A legbőkezűbb vállalatok listájának élére a brazil állami olajipari óriás, a Petrobras került, amelynek az elmúlt években még a top 10-be sem sikerült beverekednie magát. A tavalyi éllovas Samsung ugyanakkor még az első húsz között sem szerepel. A dobogó alsóbb fokait viszont tavalyhoz hasonlóan most is a svájci élelmiszeripari giga, a Nestlé és a Rio Tinto bányacég bérelte ki.

A vezető kínai mobilszolgáltató, a hagyományosan jó osztalékfizető China Mobile Limited a negyedik helyre futott be, megelőzve a Mercedes-Benz csoportot. Európa különösen jól pozicionált az élmezőnyben, a német autóipari konszern és a Nestlé mellett a BNP Paribas, az Allianz és a Sanofi is tagja az első tíz mezőnyének. Az amerikai cégek közül ezúttal csak a Microsoft tudta beverekedni magát a leggálánsabb vállalok elitjébe. A top 10-ben szereplő cégek összesen csaknem 62 milliárd dollárt utaltak részvényeseiknek a június végén lezárt negyedévben, ez a globális kifizetések 11 százaléka.