A kamionoscég féléves jelentése szerint eddig sikeresen működött a társaság az idén. Éves alapon 15,5 százalékkal nőtt a cég árbevétele a második negyedévben, és elérte a 173,2 millió eurót. Az első hat hónapban a csoport árbevétele 332,1 millió eurót tett ki, ami 13,6 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

A féléves jelentés szerint a növekedést a nemzetközi szállítmányozási (ITS) szegmens kimagasló, 24,1 százalékos eredménye hajtotta, de a regionális logisztikai (RCS) szegmens is jól teljesített, itt 10,4 százalékos növekedést mértek. Ugyanakkor a forintárfolyam mélyrepülése következtében 7,6 százalékkal csökkent az egyéb szegmensek árbevétele.

A jelentésben hangsúlyozzák, hogy a logisztikai szegmensek árbevétel-növekedése részben a kedvezőbb fuvarozási díjszinteknek, részben az üzemanyagár-emelkedés automatikus árbevétel-korrekciós hatásának köszönhető (a társaság a szerződéseiben immár kéthetente felülvizsgálja az üzemanyag-klauzúrákat, a korábbi többhavi után), és tovább tudták hárítani a működési költségek, azaz az energia-, a bér-, valamint az alkatrészárak hektikus változását is.

Fotó: Nicolas Materlinck / AFP

A rendszeres EBIT 2022 második negyedévében csoportszinten 10,3 millió eurót ért el, azaz harmadával emelkedett éves alapon, és a legmagasabb negyedéves érték 2016 óta. Az ITS-szegmens 1,7 millió euróval, az egyéb szegmens 1,7 millió euróval, míg az RCL-szegmens 4 millió euróval járult hozzá az EBIT-hez. Csökkent viszont a társaság nettó eredménye. Míg ezen a soron tavaly 6,1 millió eurót könyveltek el, idén a második negyedévi profit 2,5 millió eurót tett ki. A profit esésének oka a Waberer’s közleménye szerint a devizaárfolyamok változásából következő nem realizált, nem cash flow jellegű pénzügyi veszteség, a kötvénykibocsátás generálta magasabb kamatköltség, valamint a pénzmozgással szintén nem járó adó növekedése volt.

2022 első fél évének nettó eredménye 4,2 millió eurót ért el. A menedzsment szerint egyelőre sem az ukrajnai háború, sem az erősödő infláció nem okozott érdemi lakossági fogyasztáscsökkenést a cég számára releváns országokban, az esetleges ingadozásokat sikeresen tudták kezelni. Azonban hangsúlyozzák, hogy az elmúlt hetek gazdasági előrejelzései folyamatosan romló trendet mutatnak, ami kockázatot jelent a társaság eredményességi szintjére is. Egyelőre azonban tarthatónak véli a Waberer’s vezetősége a meghirdetett EBIT-tervet.

Ezzel kapcsolatban a közleményben Barna Zsolt, a Waberer’s International vezérigazgatója hangsúlyozza, hogy a tízmillió euró fölötti negyedéves EBIT-teljesítmény az elmúlt évek legmagasabb értéke. A számok bizonyítják szerinte, hogy a cégcsoport által választott stratégia és a diverzifikált tevékenység kihívásokkal teli környezetben is sikeresen működik. Fontos lépésnek tartja, hogy a negyedévben megérkeztek a társasághoz az indiai sofőrök, akik segítségével hosszú távon is képesek lesznek enyhíteni a munkaerőhiányt. Ugyanakkor Barna szerint kockázatot jelent az év hátralévő részére a rezsiárak emelkedése miatt esetlegesen fellépő vásárlóerő-csökkenés, ami a Waberer’s rendelésállományát is negatívan befolyásolhatja.Hangsúlyozza, hogy az elmúlt három hónapban 11 millió euró értékben bocsátottak ki sikeresen kötvényeket, így tehát kedvező áron jutottak fejlesztési forrásokhoz, aminek köszönhetően folytatni tudják a flottacsereprogramjukat is.

A féléves jelentést a Budapesti Értéktőzsde zárása után publikálták, így a befektetők pénteken reggel reagálhatnak a számokra.