A német biotechnológiai társaság áttörést vár vakcinafronton az ősztől, mivel akkor kerülhetnek a piacra a kifejezetten az omikron-variánsra szabott szérumai. Egyszerre kettőt is kínálnak októbertől, és már készen állnak a gyártásukra is – már csak a hivatalos engedélyeket kell kézhez kapniuk az EU gyógyszerfelügyeleti hatóságától, az EMA-tól, illetve amerikai megfelelőjétől, az FDA-tól – jelentette be a cég a negyedéves gyorsjelentésével együtt.

Fotó: Andreas Arnold / AFP

A gyártással kapcsolatban az Európát sújtó földgázhiányra is kitértek, erre a cégvezetés azzal reagált, hogy megtettek minden szükséges intézkedést a folyamatos termelés fenntartásához.

Az idei tervszámait megerősítő BioNTechnél úgy látják, az ősszel újabb, nagyobb tömegeket érintő emlékeztető oltási kampányok indulnak világszerte, és ezekhez kellő mennyiségben tudják majd szállítani a vakcinákat. A Pfizer–BioNTech oltóanyagokból 2022 júniusával bezáróan 180 országba 3,6 milliárdot szállítottak le, a fejlett világban az emberek többsége megkapta a harmadik, sőt a negyedik oltását is.

Az idén 2,5 milliárd adagra vettek fel rendelést, ebből 1,2 milliárdot már teljesítettek is. A két cég eddig másfél milliárd vakcinát küldött a szegényebb, egészségügyileg elmaradottabb országokba a segélyprogramok keretében.

A BioNTech a tavalyi 19 milliárd euróval szemben az idén 13-17 milliárdos vakcinabevétellel számol, míg amerikai partnere, a Pfizer 32 milliárd dolláros éves forgalmat vár a Covid-oltóanyagok értékesítéséből.

A németek a júniussal zárult második üzleti negyedévükben 40 százalékkal alacsonyabb bevételről és adózott nyereségről adtak hírt. Előbbi 3,2 milliárd euró volt, utóbbi pedig 1,67 milliárd. Kutatás-fejlesztésre a BioNTech 399,6 milliót fordított a második negyedévben, épp a dupláját az egy évvel korábbinak.

A társaság vezetése ígéretesnek tartja az mRNS-technológia alkalmazását a rákkezelésben, Ugur Sahin alapító-vezérigazgató bátorítónak nevezte az e téren zajló kutatásaik eredményeit.