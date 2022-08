Továbbra is vételre ajánlja az ANY Biztonsági Nyomda részvényeit a Concorde Értékpapír Zrt., amely a nyomdatársaság előző nap közzétett féléves jelentésének tükrében megerősítette a társaság papírjaira vonatkozó 2000 forintos célárat. Régi-új várakozásuk alapján csaknem 29 százalékot ralizhat a kurzus a mostani szintről.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

A nyomdavállalat a második negyedévben 11,7 milliárd forint forgalom mellett 549 milliós adózott nyereséget ért el, az év első felében pedig már 1,6 milliárdos profitnál jár az erős exportértékesítésnek, a tavaszi országgyűlési választásra szállított szavazólapoknak, valamint a személyi okmányok iránti folyamatos magyarországi keresletnek köszönhetően.

A brókercég pozitívumként értékeli az ANY várakozásokat felülmúló profittermelését, hat hónap után ugyanis már 114 forint egy részvényre jutó nyereséget (EPS) szállított a cég, míg a Concorde 2022 egészére csak 120 forintot várt.

Ugyancsak kedvező, hogy a vezetőség közlése szerint a társaságnak a globális csip- és papírhiány, illetve ezek drasztikus drágulása sem jelentett leküzdhetetlen akadályt. Mindezek mellett biztató a román leányvállalat értékesítési és értékteremtő tevékenysége is.

Negatívum viszont, hogy a vezérigazgató szerint az árfolyam-változásokat, a növekvő energia- és bérköltségeket egyre nehezebb érvényesíteni a termékek árában.

„Biztosak vagyunk abban, hogy az ANY részvénye továbbra is nagyszerű befektetési eszköz a közép- és kelet-európai régióban, még ha globális gazdasági lassulás fenyeget is. Bár az emelkedő hozamkörnyezet nem kedvező az ANY-hoz hasonló osztalékrészvények számára, a vállalat üzleti modellje ütésállónak tűnik” – összegzett Bukta Gábor elemző.

A szakértő szerint az első féléves, 114 forintos EPS-t figyelembe véve a részvény a jelenlegi árfolyam mellett figyelemre méltó, 10 százalékos osztalékhozamot kínálhat. A Concorde óvatos, 120 forintos részvényenkénti osztalékbecslése a 2000 forintos célár mellett összesen 36 százalékos hozamot jelenthet a befektetőknek.