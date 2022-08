Kitettek magukért júliusban a hazai alapkezelők, a szektor összvagyona 2,9 százalékos emelkedéssel új mindenkori csúcsra, 7976 milliárd forintra hízott a múlt hónap végére – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) friss adataiból.

A 224 milliárdos bővülést nagyrészt a megugró piaci árfolyamoknak eredményezték, amelyek 152 milliárd forinttal gyarapították a befektetési alapokban fialtatott megtakarításokat. A befektetők ezúttal kevésbé voltak aktívak, a júniusi összeg mindössze felét, 72,4 milliárd forint friss tőkét vittek a portfóliómenedzserekhez.

Fotó: Shutterstock

Fantáziájukat ezúttal leginkább az alacsony rizikójú termékek mozgatták meg, a kötvényalapokban 78 milliárd, a pénzpiaci eszközökbe pedig további csaknem 21 milliárd forintot pakoltak. A kötvények között különösen a rövid lejáratú papírokat keresték, ezek hazai változataiba 34 milliárdot fektettek. Mellettük az abszolút hozamú alapokba érkezett kisebb – 2,3 milliárdos – friss befektetés.

A fentiekkel szemben meglehetősen gyenge értékesítéssel zárták az időszakot a részvény-, vegyes és ingatlanalapok is. A tőzsdei kitettséget adó kategóriából bő 11 milliárd forintot, a vegyes eszközökből pedig közel másfél milliárd forintot váltottak vissza. A legtöbb befektetést kezelő ingatlanalapok ötmilliárd forintot meghaladó tőkekiáramlást könyvelhettek el. Az árupiaci termékekből egymilliárd, a származtatott alapokból 700 millió forint távozott az időszakban.

Az idén rendkívül hullámzó piaci mozgások ezúttal az alapkezelők malmára hajtották a vizet, szinte az összes kategória árfolyam-emelkedést regisztrálhatott múlt hónapban. A tőzsdei árfolyamok felpattanásával a számottevő pénzkivonás dacára is csaknem 7 százalékkal gyarapodott a részvényalapok vagyona, a hó végi 761 milliárd forintos állomány azonban még így is messzire van a tavaly év végi, 871 milliárdos csúcstól. A bőkezű hozamok a vegyes eszközöknél is kompenzálni tudták az apadó tőkét, a szegmens vagyona 2,6 százalékkal lett több a hónap folyamán.

A részvényekhez hasonló mértékű bővülésen vannak túl a kötvényalapok is, a jelentős tőkebeáramlás mellett a hozamok itt mintegy 30 milliárd forinttal segítettek be.

Az ingatlanalapok utóbbi hónapokban látható dinamikus növekedését valamelyest fékezte a kategória méretéhet képest csekély tőkekivonás, így ezúttal mindössze fél százalékkal gyarapodott a legnagyobb kategória eszközértéke.

Az apró méretű árupiaci alapok egy százalékkal növelték vagyonukat a kedvezően alakuló hozamoknak betudhatóan, a pénzpiaci termékek összesített értékét pedig ugyanakkor szinte teljes egészében a nagy léptékű forrásbevonás dobta meg csaknem 40 százalékkal.