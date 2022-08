A Budapesti Értéktőzsde magánbefektetőinek évtizedek óta kedvence az OTP részvénye. Ez nem véletlen, mivel a legnagyobb forgalmú, emellett meglehetősen mozgékony árfolyamú papírról van szó, amit a válságok nagyon megviselnek, a fellendülésekben viszont szépen szárnyal.

A nagy volatilitás arra ösztönzi a befektetőket, köztük olyanokat is, akik csak ritkán szánják el magukat részvényvásárlásra, hogy a papír jelentősebb, 30-40 százalékos visszaesésekor belevegyenek.

Ez azonban sokszor nem szerencsés ötlet, mivel a papír jóval nagyobbat is képes zuhanni, és ez történt most is: a tavaly még 20 ezer forintos árat közelítő részvény most 7900 forintig esett, így a különböző szinten belevásárlók jelentős veszteségbe kerültek. A 7900 forintos szint azonban most különleges jelentőséget kapott, egyfajta kapaszkodót ad a befektetőnek: mostantól rendkívül nagy szerepe van annak, hogy fölötte marad az ár, vagy alábukik.

Egy korábbi 2020 eleji, a járvány kitörését követő esés során ugyanez az érték lett a részvény mélypontja, onnan indult meg lassan, majd gyorsult be az emelkedés, ami végül 20 ezer forint közelébe repítette. Az ukrajnai háború kitörése, majd az extraprofitadó bevezetése azonban olyan csapásnak minősültek, ami az árfolyamot hamar visszalökte a 7900 forintos szintre, így a papír pár hónap alatt kevesebb mint a felére esett.

Napokig, sőt hetekig kereskedtek a papírral a szint közelében, az azonban végül kitartott, és felpattant az ár 9000 forint fölé.

Ezzel rövidtávon elhárult a szint letörésének veszélye, egyúttal kialakult egy még erősebb szint: a dupla alj.

A technikai elemzés ezt igen komolyan veszi, olyannyira, hogy a komolyabb szereplők, nagyobb befektetési alapok is odafigyelnek rá, és döntéseikben meghatározó szerepet kaphat, márpedig az ár hosszabb távú alakulása leginkább tőlük, a nagy intézményektől függ.

Fotó: Shutterstock

Az OTP részvényének további sorsát így most döntően ez a szint határozza meg: amíg fölötte van, nincs nagy baj, lehet tartani a papírt, lehet bízni az emelkedésben. Ha azonban aláesik, még pedig nem kismértékben és egy-két napra, hanem érdemben és tartósabban, akkor baj van: mindenki veszteségben lesz, aki az elmúlt 5-6 évben vette a papírt, ugyanis akkor lépte át érdemben ezt az árat először a 2008-as válság óta, alatta pedig azóta nem járt, így alakult ki a klasszikus dupla alj.

Ilyen letöréskor pedig a tapasztalatok szerint a mélység korlátlan lehet, amire jó példa, hogy 2008-ban

az akkori nagy szint, a 6000 forint eleste után egész 1240 forintig zuhant a papír,

ahol aztán remek vételi lehetőséget jelentett, ha valaki nem költötte el már korábban az OTP-re szánt pénzét.

Hogy a szint végül kitart-e, abban nagy jelentősége lehet a rövidesen megjelenő második negyedéves eredménynek és az ahhoz kapcsolódó előrejelzésnek, hisz látszani fog, hogy különadó ténylegesen mennyire veti vissza a bank eredményességét.