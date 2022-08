Elon Musk ma éjjel egy politikai bejegyzés végére odabiggyesztette, hogy megveszi az angol Manchester United futballklubot. A szövegkörnyezet alapján ez inkább csak figyelemfelkeltés, az olvasók megdöbbentése lehet, azonban tekintettel arra, hogy a klub piaci kapitalizációja jelenlegi tőzsdei árfolyamon nagyjából kétmilliárd dollár, adott esetben ennek a többszörösét és felajánlhatja a világ leggazdagabb embere.

Fotó: Pool / Getty Images

Azon kívül, hogy ez a közönség megtévesztése, esetleg a bizonytalanság keltése, amennyiben nem komoly szándékot tükröz, súlyos vétség is lehet, hisz a szabályozott piacokon ez

tisztességtelen piacbefolyásolásnak minősül,

márpedig a futballklub részvénye a New York-i tőzsdén forog, így a szigorú amerikai tőzsdefelügyelet hatálya alá tartozik. A gurunak már többször meggyűlt a baja a testülettel: első ízben akkor, amikor kereskedési időben állította azt, hogy felvásárolja a Teslát egy tőkéscsoporttal, miközben ez valótlanság volt. De ha nem lett volna az, akkor is szigorú szabályai vannak annak, hogy mikor és hogyan kell bejelenteni egy ilyen tranzakciót.

A közelmúltban az vert fel nagy port, hogy Elon Musk jelezte: felvásárolná a Twittert, és valóban meg is tette az ajánlatot, noha itt nem kis összegről, közel 50 milliárd dollárról van szó. Az üzletember el is adott nagy mennyiségű Tesla-részvényt, hogy fedezze a tranzakciót, csakhogy időközben kihátrált az ügyletből, mondván: a Twitter nem tájékoztatta őt a kamu profilok mennyiségéről. Most a bíróság előtt van az ügy, és ha Musk ellen döntenek, valószínűleg jelentős, akár több milliárd dolláros összeget kell fizetnie a Twitter részére kártérítésként.

Musk a kriptodevizák esetén is előszeretettel tesz piacbefolyásoló megjegyzéseket, bár ott legalább ennek nincs következménye, hisz ezek szabályozatlan termékek, így nyugodtan dicsérheti vagy szidhatja akár a bitcoint, akár egy másik kedvencét, a dogecoint. A Tesla mint cég részére vett is egy szép csomag bitcoint, a tranzakció azonban nem lett sikeres, eső ár mellett kellett menekülnie a pozícióból, így veszteség keletkezett rajta, bár a Tesla-részvényesek legalább megnyugodtak, hogy lezárult a kockázatos pozíció nagyobbik része.

A Manchester United esetén az az érdekesség, hogy Musk számára értékben kicsi, de hírnévben jelentős célpontról van szó. Ha tényleg meg akarja szerezni, valószínűleg nem jelent nagy akadályt, hisz miért ne ajánlhatna akár ötszörös árat is érte a jelenlegi értékhez képest, hiszen ez vagyonának elenyésző hányada lenne. Persze más kérdés, hogy a szereplők szkeptikusak lehetnek azok után, hogy a Twitter esetén visszatáncolt a guru. Kérdés, hogy ezúttal az amerikai felügyelet komolyabban fellép-e, hisz Musk eddig nagyjából megúszta a hasonló ügyeket.