Az olyan nagy tengerentúli kiskereskedelmi láncok, mint a Walmart vagy a Nordstrom, szinte fuldokolnak a nyári készletekben. Ezért diszkontálják az árakat, s gőzerővel takarítanák ki a raktáraikat, hogy helyet szorítsanak a karácsonyi vásárnak. Miközben sorra érkeznek a profitfigyelmeztetések, és azt látni, hogy a fogyasztók, akik a nyár derekán még szembementek az inflációval, most épp az év végi vásárlási főszezon előtt vágják vissza a ruházati kiadásaikat, s a háztartási gépek forgalma is lanyhult.

A Best Buy figyelmeztette a befektetőket, hogy a vásárlók kevesebb tévét és elektronikai cikket vásárolnak, mert többet kell fizetniük az üzemanyagért és az élelmiszerekért. A Dollar General szerint a vásárlók a mindennapi cikkek olcsóbb verzióit keresik, s megnőtt a hitelkártya-használat.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

A kereskedő cégek most különösen nehezen tudják összhangba hozni a kétféle fogyasztói igényt: egyrészt sokan még az emelkedő árak ellenére is szívesen költekeznek, míg mások már szinte kizárólag a leértékelésekre vadásznak. Ezért

az ágazat évek óta a legpesszimistább értékesítési prognózisokat közli a november és január közötti időszakra.

Bár a benzinárak csökkentek a júniusi csúcshoz képest, de még mindig magasabbak, mint egy évvel ezelőtt, s az infláció továbbra is négy évtizedes csúcsok közelében van. A munkanélküliség azonban továbbra is alacsony a történelmi átlagokhoz képest, s a bérek is emelkednek. A fogyasztói kiadások júliusban ugyan lassabb ütemben nőttek, mint az előző hónapban, az emberek összességében mégis jobban érzik magukat, hiszen a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe két egymást követő hónapban is javult. Az élelmiszerek, az üzemanyagok és a szolgáltatások árának emelkedése azonban visszafogja a fogyasztói hangulatot. A vásárlók többet fizetnek kevesebb áruért, és előnyben részesítik az élelmiszereket. Ezért a kereskedők erősen diszkontálják az alkalmi és sportruházati cikkeket, hogy minél előbb szabaduljanak a készletektől.

A Deloitte enyhe forgalomnövekedést jósol az ünnepekre, ám ez nagyrészt a magasabb árakat tükrözi majd

– mondta Rod Sides, a tanácsadó cég elemzője. Míg más szakértők azt mondják: a szűkösebb költségvetés azt jelenti, hogy az amerikai fogyasztók nem fogják kicserélni a romos kanapékat és nem vásárolnak új ruhákat.