Az AbbVie 2013-ban vált ki az Abbottból, biogyógyszer-vállalatot hozva létre. Kulcsgyógyszerük, a Humira a világ legnagyobb bevételt generáló orvossága, amelynek az értékesítései 2021-ben meghaladták a 20 milliárd dollárt. A Humira bioszimiláris versenytársai 2023-ban érkezhetnek az amerikai piacra, Európában azonban már 2018 óta jelen vannak. Mindez nyomás alatt tartotta az árfolyamot az elmúlt években, sokan ugyanis megkérdőjelezték, hogy a cég képes lehet-e ellensúlyozni egy ilyen potenciális bevételkiesést.

A kételyek ellenére most úgy látszik, az AbbVie hármas alapon álló stratégiája kisegítheti a vállalatot és új lendületet adhat az értékesítéseknek. A neurológiai irányt az Allegan 2020-as akvizíciója hozta be a már korábban partnerségeken keresztül működtetett hemato-onkológia és immunológiai divízió mellett. A Skyrizit nemrég hagyták jóvá az arthritis psoriatica kezelésére, a szájon át szedhető Rinvoqot ekcémás és psoriasisos betegek gyógyítására használhatják ismét, miután a korábban felmerült kockázatokat feltüntették a dobozon.

A Richter és az AbbVie 15 éve működik együtt központi idegrendszeri projektekben, ideértve a globális méretekben bevezetett cariprazine hatóanyagú készítményeket. Az idén márciusban jelentették be, hogy új közös fejlesztési és licencszerződést kötnek olyan innovatív dopaminreceptor-modulátorok kutatására, fejlesztésére és értékesítésére, amelyek neuropszichiátriai betegségek kezelésére lehetnek alkalmasak.

A capirazine hatóanyag, amelyet az Egyesült Államokban a Vraylar márkanév alatt forgalmazzák, esetén várhatóan még az idén kiderül, hogy eredményre vezetnek-e a jelenleg is zajló klinikai vizsgálatok, amelyek alapján a készítmény alkalmazhatósága egy újabb indikációra (major depresszió, MDD) is kiterjeszthető lenne. Az AbbVie alelnöke úgy fogalmazott, hogy az MDD-ben szenvedők körülbelül 50 százalékában csak a gyógyszer-kombináció hoz eredményt, ez pedig újabb piaci lehetőséget jelent az olyan atípusos antipszichotikumok számára, mint a Vraylar.

Az év második felében a szakértők más örvendetes hírre is számítanak az AbbVie-től az immunológia területén. Az AbbVie ugyanis a Roche és a Regeneron gyógyszercéggel együtt piacvezető lehet az időskori makuladegeneráció elleni küzdelemben is. A makuladegeneráció a szem ideghártyáját, a sárgafoltot károsítja. A betegség gyakorisága a társadalom öregedésével nő. A fejlett országokban ez okozza az ötven éven felüliek vakságának legnagyobb részét. Az Egyesült Államokban és hat vezető fejlett gazdaságban tíz év alatt a korábban 7,3 milliárd dollárra becsült piac a GlobalData előrejelzése szerint 22,8 milliárdosra bővülhet 2031-re. A piacot jelenleg a Regeneron készítménye vezeti, de az új génterápiára épülő gyógyítási módok gyorsan átalakíthatják a fenti cégek, így az AbbVie bevételi struktúráját is.

A vállalat negyedévente fizet stabilan osztalékot, éves négyszázalékos hozama a Bloomberg konszenzusos várakozása szerint néhány éven belül legalább a korábbi 5,6 százalék fölé emelkedhet.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel, és azt a PFN Prestige Financial Zrt. az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.