A sencseni tőzsdehatóságnál jelentette be hivatalosan a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), hogy 7,34 milliárd eurós költségvetésűre tervezett óriásberuházásban akkumulátorgyárat épít Magyarországon – írja a Bloomberg.

Fotó: Martin Schutt / AFP

A közlemény a beruházás tényét rögzíti, arról nem szól, hogy az üzem hol épül, és mikor kezdik meg benne a termelést. Annyit azonban korábbról már tudni lehet, hogy a CATL-gyár Hajdú-Bihar megyében keres magának helyet, és kézenfekvő, hogy a bajor BMW debreceni gyárát fogja elsősorban kiszolgálni akkumulátorokkal (ahogy Kínában is), de a régió villanyautó-gyártását is támogatni fogja.

A tőzsdei közzétételt követően tisztult a kép: Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára tájékoztatta a közmédiát arról, hogy a projektet elkészítő tárgyalások két évig tartottak, s az építkezés még az idén megkezdődhet.

A tervek szerint kilencezer embernek munkát adó CATL-gyár a hazai autógyártók (BMW, Mercedes, Audi, Suzuki, Stellantis) mellett az európai piacra termel akkumulátorokat, éves kapacitása 100 gigawattóra lehet. A cégnek Németországban már van egy gyártóbázisa.

A debreceni projekt elindításához mér a CATL közgyűlésének is rá kell bólintania,

de ez papírformának tekinthető.

Mint azt a dél-koreai Bloter portálra hivatkozva korábban elsőként megírtuk, a helyszín Debrecen lehet, itt vásárolt a CATL a nemzetközi terjeszkedése részeként egy 221 hektáros területet, hogy üzemet létesítsen rajta. Összehasonlításképp: a Fejér megyei Iváncsán a dél-koreai SK Innovation egy 135 hektáron elterülő komplexumot fejleszt, amely a cég legnagyobb európai egysége, egyben Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős beruházása lesz.

Vagy mégsem, hiszen a CATL 3000 milliárd forint körüli beruházása még ennél is jóval nagyobb.

Mercedes und CATL: Der Autobauer will weltweit auf eine jährliche Produktionskapazität von 200 Gigawattstunden kommen, um so die eigenen Fahrzeuge zu elektrifizieren. https://t.co/6FdyWQWMRe — AUTOHAUS Online (@autohausonline) August 12, 2022

A CATL érkezését erősítette az is, hogy a világ legnagyobb üzleti közösségi hálózatán, a LinkedInen álláshirdetést adott fel, amelyben Debrecent jelölte meg a munkavégzés helyszínéül. Ebben villamosmérnököknek kínáltak teljes munkaidős elhelyezkedési lehetőséget. Feladatukként az infrastrukturális környezet megteremtését jelölték meg, a vízellátás és vízelvezetés, valamint a víz- és villamosenergia-rendszer általános megtervezésére fókuszálva.

A magyarországi projekt része annak a közelmúltban indított beruházássorozatnak, amellyel a CATL készül az elektromos átállás kiszolgálására. A világ legnagyobb autóakkumulátor-gyártója kétmilliárd dollárért épít gyárat a kelet-kínai Santung tartományban, valamint csaknem ugyanekkora összeget fordít a Fucsien tartományban lévő központjában létesítendő üzem megépítésére.

Sokkal nagyobb beruházást is terveznek, méghozzá az Egyesült Államokban (vagy Mexikóban) szeretnének megjelenni, ahol a dél-koreai versenytársakat követve telepednének meg. A Bloomberg forrásai szerint nem tett jót az ügynek, hogy Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke nemrég Tajvanba látogatott, hatalmas diplomáciai botrányt és kínai katonai erődemonstrációt kiváltva ezzel.

Annyi viszont már most ismert, hogy az észak-amerikai projekt tervezett ötmilliárd dolláros összegével kisebb lesz, mint a Kelet-Magyarországra vitt beruházás. A kínaiak több vasat is tartanak a tűzben, a kártyáikat azonban egyelőre nem fedték fel. A CATL 2021-ben csaknem 97 gigawattórának megfelelő lítiumionakkumulátor-kapacitást állított elő, globális piaci részesedése 33 százalékosra tehető.

Nem keltett nagy befektetői lelkesedést a magyarországi beruházás bejelentése, a sencseni börzén 1,6 százalékot zuhant a CATL árfolyama, amely amúgy sem brillírozik, az idén eddig 15 százalékos mínuszt szedett össze.