– Ellentmondásosak a negyedéves gyorsjelentés számai, hiszen amíg az árbevétel látványosan felívelt, a profit zuhant.

– Csak látszólagos az ellentmondás. Ha mélyebben a számok mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy jelentősen javult a társaság EBIT-szintje és EBIT-marzsa, 2016 óta az egyik legjobb gyorsjelentést közöltük. A nettó eredményt a lízingtartozások árértékeléséből adódó nem realizált árfolyamveszteség rontotta. Ennek hatása ebben a félévben 3,6 millió euró mínusz, szemben a tavaly 1,2 millió euró plusszal. Ha ezt a 4,8 millió eurót kiszűrjük, akkor a nettó eredmény 30 százalékos növekedését kapjuk éves összevetésben.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság



– A globális recessziós aggodalmak ellenére is optimisták. Mire alapozzák a derűlátást?

– Természetesen mi is érzékeljük a recessziós hatást, a kereslet szűkülését, de egyelőre a kínálat is csökken a fuvarozási piacon. A cégünk megbízásállománya nem morzsolódott. Ráadásul amíg a versenytársainknak nem volt módjuk a flották korszerűsítésére, bővítésére, addig a Waberer’s lecserélt 680 járművet. A nemzetközi és a hazai piac ebből a szempontból párhuzamosan működik, hasonló folyamatok zajlanak.

– És a munkaerőhiány?

– A cégünk 5800 főt foglalkoztat. Nyilván mindenki a sofőrök iránt érdeklődik, ám mi időben nyitottunk a külföldi munkavállalók irányába. Bár a háború miatt az ukrán sofőrök száma stagnál, de sikerült indiai járművezetőket bevonni, akikkel nagyon kedvezőek a tapasztalataink. Emellett az idei második negyedévtől a raktárainkban is alkalmazunk külföldi munkavállalókat.

– Meglódult az infláció. Nem tartanak a bérnyomástól?

– Ez jelentős kockázat. A Waberer’s is kompenzációkra kényszerül, hogy versenyképes maradjon a bérezés. Az ebből adódó költségemelkedést a hatékonyság javításával ellensúlyozzuk. Míg az energiaköltségek kordában tartása érdekében napelempark-beruházásba kezdtünk.

– Pénteken délben 2240 forinton jegyezték a részvényt. Miközben él egy 2336 forintos vételi ajánlat, de a Concorde elemzői fundamentális alapon 3990 forintos célárat tűztek ki 12 havi horizonton.

– Én személy szerint a Concorde célárában jobban hiszek…

– A napokban a sajtóban felmerült, hogy a részvényekre ajánlatot tevő konzorcium bennfentessége segítené állami szerződésekhez a Waberer’st. Emiatt helyreigazítást is kértek.

– Ahogy azt a helyreigazításban is leszögeztük, az ajánlattevőknek nincs befolyása a menedzsmentre. A Waberer’s tevékenysége mindig is transzparens volt, ami kizárta a háttéralkukat. Minden szerződésünket versenyben nyertük el, s ezen a jövőben sem kívánunk változtatni.