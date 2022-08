A Siemens Energy márciusban bejelentette, hogy Putyin ukrajnai inváziójára válaszul leállítja az összes új üzleti tevékenységét Oroszországban, hozzátéve, hogy az ottani eladások alacsony egy számjegyű százalékos arányt képviselnek a 28,48 milliárd eurós éves összforgalomból. A Siemensről leválasztott és önálló útjára indított konszern a tavalyi üzleti évét 560 millió eurós veszteséggel zárta. Az idei terv is hasonlóról szólt, ám az Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt elrendelt szankciók a mai állás szerint további 200 millió euró körüli tétellel terhelik meg az eredményt.

Fotó: Patrick Pleul/Getty Images

A két meghatározó szegmens közül a gázipari és erőművi berendezéseket gyártónál (G&P) tartják az ősszel záruló 2022-es üzleti évre tervezett, egy és öt százalék közötti bevételnövekedést, 4,5 és 6,5 százalék közötti üzemi marzs mellett. A 2023-as évben a 6-8 százalékos marzzsal kalkulálnak – az oroszországi fejlemények és üzleti következményeik figyelembe vétele nélkül.

A G&P üzletág a júniussal zárult harmadik üzleti negyedévben az egy évvel korábbihoz hasonló, 212 millió eurós üzemi eredményt ért el a beszállítói láncok felszakadozása és a háborús működési környezet közepette. A megújuló áramtermeléshez szükséges eszközök gyártásával foglalkozó Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) üzletág viszont továbbra is gyengén muzsikált, 131 millió eurós veszteséget hozott össze.

Csak az oroszországi átszervezések költsége 298 millió eurót vitt el. A Siemens Energy csoportszintű üzemi vesztesége pedig 429 millió euróra jött ki. Az árbevétel 7,3 milliárd euró volt, az egy évvel korábbinál 4,7 százalékkal kevesebb. Christian Bruch, a Siemens Energy elnök-vezérigazgatója közleményében ezt az SGRE gyengébb teljesítményének számlájára írta.

Fotó: Patrick Pleul/AFP

Az viszont mindenképp kedvező hír, hogy a konszern megrendelésállománya – főként az Oroszországtól való függés minimalizálására való uniós törekvések nyomán – egy év alatt 60 százalékkal ugrott meg, s a 93,4 milliárd eurós tételhez a harmadik negyedév 9,8 milliárd euróval járult hozzá.

A növekményhez a spanyol hátterű Siemens Gamesa leány is hozzátette a magáét, ám a nála felmerült súlyos gazdálkodási problémák megoldása még várat magára, ahogy az az eredménykimutatásból is látszik. Christian Bruch a stratégia radikális átalakítását, hatékonyságnövelést vár el a Gamesa nemrég kinevezett új vezetésétől (ennek keretében egy 2500 fős leépítést tervét is megszellőztette a Reuters).

Ugyanakkor tulajdonosi téren is meghatározó változásokat terveznek azzal, hogy nemrég készpénzes vételi ajánlatot tettek a Siemens Gamesa kisebbségi részvényeire, azzal a szándékkal, hogy kivezessék a céget a tőzsdéről és teljes mértékben integrálhassák a Siemens Energybe. Ehhez 32,9 százalékot megtestesítő pakettet kell megszerezniük, amire 4,05 milliárd eurót szánnak a németek. Az ajánlat részvényenként 18,05 euróról szól, ez két euróval magasabb a mai árfolyamnál, amelyből egyébként 2,7 százalékot faragott le a profitfigyelmeztetéssel kombinált üzleti jelentés.