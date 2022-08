A kriptovaluták mögött álló legtöbb kriptobefektető nem igazán akar adót fizetni és a Business Insider írása szerint erre a Csatorna-szigetek brit koronafüggőségei jelenthetik a megoldást, elszipkázva a befektetéseket az olyan brit tengerentúli területektől, mint a Kajmán-szigetek vagy épp Bermuda. Mindez persze némiképp arra is rávilágít, hogy a londoni City és Anglia, valamint az offshore között milyen fontos kapcsolatok állnak fent.

A legtöbb nagy kriptotőzsde és kriptocég eddig is igyekezett offshore adóparadicsomokban működni, ahol a tőkenyereség adó nem létezik vagy alacsony és a szabályozások is enyhék.

A digitális eszközök térnyerésének hajnalán Hongkong volt az egyik legnépszerűbb céges központ, de Máltán, a brit Virgin-szigeteken, a Bahamákon vagy épp Szingapúrban is gombamód szaporodtak a cégek. Azonban idővel ezek közül több is elvesztette kiemelt pozícióját, míg a Szingapúrban bejegyzett 3 Arrows Capital csődje a városállam hatóságait késztetheti arra, hogy elengedjék a szektort kesztyűs kézzel kezelő megközelítésüket.

Guernsey

Az utóbbi időben Dubaj is beszállt az egyre engedékenyebb szabályokat biztosító versenybe, nem csoda, hogy a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance is igyekszik növelni jelenlétét a területen. A Binance egyébként bár létrehozott helyi leányvállalatokat, mint a Binance.US – melynek egykori vezérigazgatója, Catharine Coley több mint egy éve, lemondása óta nem adott életjelt magáról –, a kereskedelem oroszlánrészét adó Binance Global egyetlen országban sincsen bejegyezve jogi személyként.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a hatóságok teljesen tehetetlenek lennének ezen vállalkozásokkal szemben, mint azt a Tornado Cash szankciós listára történő helyezése is jelez, ahogy a hongkongi hátterű Tether sem kerülhette el az amerikai hatóságok által kiszabott bírságokat. Ennek ellenére az iparág működésének alapvető fontosságú eleme a különböző offshore joghatóságokhoz való hozzáférés. Az offshore cég előnyei az alapítók számára nyilvánvalóak, hiszen lehetővé teszik a felelősségre vonás elkerülését akár nyilvánvaló csalások esetén is, miközben a rendkívül lassan ébredő amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) az utóbbi időben jelezte, hogy a bennfentes kereskedelem kriptókkal is bűncselekmény, valamint azt is, hogy

számos kriptozseton valójában értékpapírnak számít az aköré épített technológiai zsargonnal terhelt ködösítés ellenére is.

Mindenesetre a Csatorna-szigetek a kedvező adótörvényeknek köszönhetően egyre több kripto-, blokklánc- és fintech cégnek nyújtanak otthont, mint amilyen például a hárommilliárd dollárnyi tőkét kezelő CoinShares, mely Jersey-ben jegyezte be székhelyét. Guernsey pénzügyi vezetője pedig az amerikai kriptoközpont szerepét betölteni kívánó Miamiba utazott nemrég.

Egy Guernsey-ben található befektetési alap, a ZEDRA egyik alapkezelője, Barney Lewis elmondta, hogy

a sziget a Kajmán-szigetekkel áll közvetlen versenyben, és egyre több amerikai eredetű cég költözik Guernsey-be, de a brazil és más dél-amerikai kereskedők is egyre inkább elhagyják a Karib-térséget a Csatorna-szigetek kedvéért.

Az adóparadicsomok hatóságai azt remélik, hogy az idei évet többé-kevésbé jellemző lejtmenet ellenére is érdemes minél több kriptobefektetőt a koronafüggőségekbe csábítani, kiváló alapot teremtve a következő fellendülésből történő nyerészkedéshez. Kérdés persze, hogy ez mire lesz elég, hiszen ezen területek Dubajjal szemben például nem tudják a kiadatási egyezmények hiányát az Egyesült Államokkal szemben felkínálni.

Noha az offshore hátterű cégek a tulajdonosok és alapítók számára kétségkívül előnyösek, a befektetők számára a jogorvoslat biztosítása problémás lehet.