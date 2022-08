Londonba költözik az Instagram-vezér Adam Mosseri, ami a közösségi oldal részéről stratégiai változást is jelent – írja a Financial Times. A lépéssel London – mely már most is a Meta legnagyobb tengerentúli központja több mint négyezer alkalmazottal – válik lényegében az Instagram bázisává a következő hónapok során.

A vezető még az idei évben az Atlanti-óceán innenső oldalára költözik, és a Meta új irodáját is elkezdi feltölteni új dolgozókkal. A közösségi oldal fő célja jelenleg az influenszerek megtartása, azonban az erre létrehozott csapatok eddig Los Angelesből és New Yorkból dolgoztak.

Fotó: Ryuzo Suzuki / The Yomiuri Shimbun via AFP

A Meta élén álló Mark Zuckerberg aggodalmát fejezte ki, hogy a vállalat felhasználókat veszít a TikTokkal szemben. Mosseri, aki közel áll Zuckerberghez 2008 óta van a cégnél, és a News Feed fejlesztésén kezdte munkáját, majd 2018-ban lett az Instagram vezetője. A hírek szerint szeretett volna azonban egy ideig a vállalat kaliforniai központjától távol dolgozni.

Azonban az Instagram ügyeire rálátó források szerint

a döntés hátterében költségcsökkentési törekvések is állnak, lévén a brit programozói fizetések mindössze harmadakkorák, mint a San Franciscóban megszokottak.

A fotómegosztó közölte, hogy továbbra is igyekszik globálisan vadászni a tehetségekre.

A céget birtokló Meta a brit kormány új, kutatás-fejlesztési adókedvezményeiből is hasznot húzhat, melyet Rishi Sunak még pénzügyminiszterként vezetett be. A cég képviselői találkoztak Sunakkal és a kulturális miniszter Nadine Dorriesszel tavaly, hogy a vállalat brit jelenlétéről tárgyaljanak, ugyanakkor Mosseri ezeken a találkozókon nem vett részt.

A Meta múlt héten közzétett eredményei mindenesetre a bevételek csökkenését mutatták, a cég története során először, miközben a költségek és a dolgozók száma is emelkedett. Zuckerberg korábban már jelezte, hogy az elvárások növelésével szeretné a dolgozók egy részét távozásra bírni.

Közben ugyancsak a múlt héten az Instagram visszakozott az algoritmusának változásán, mely a Reels nevet viselő rövid videókat részesítette előnyben a fotók helyett. Erre azért kényszerült a vállalat, mert a felhasználók szerint ez az influenszer- és reklámtartalom növekedését hozta, barátaik posztjai rovására, és

a lépés ellen többek között Kylie Jenner és Kim Kardashian is tiltakozott.

Mosseri eleinte igyekezett megvédeni a döntést, ám napokon belül meghátrált végül. A Metától nemrég távozott Zuckerberg jobbkeze, Sheryl Sandberg is.