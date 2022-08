Elon Musk hétfőn ismét ígéretet tett a Tesla önvezető technológiája kapcsán, ám tőle szokatlanul már nem a következő évre, hanem az idei év végére ígéri azt, hogy valóban működőképes és széles körben elérhető lesz az Egyesült Államokban, és talán – engedélyektől függően – Európában is – írja a Reuters.

Fotó: Michael Gonzalez / Getty Images

A milliárdos Norvégiában, egy energiáról szóló konferencián osztotta meg gondolatait a közönséggel, és elárulta azt is, hogy főként a SpaceX Starship nevű űrhajója és az önvezető Teslák uralják a gondolatait.

Korábban a Tesla-vezér arról is beszélt, hogy a világnak továbbra is szüksége van olajra és gázra a civilizáció fenntartása érdekében, amíg sikerül kifejleszteni a fenntartható energiaforrásokat. Musk kérdésre azt is elmondta, hogy Norvégiának is folytatnia kellene az olaj- és gázmezők feltárását, mivel az átmenet pár évtizedet igénybe fog venni.

Elmondta azt is, hogy az Északi-tengeren létrehozott offshore szélenergia akkumulátorokkal kombinálva kulcsfontosságú energiaforrás lehet, ami erős és fenntartható energiát kínál télen.