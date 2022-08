Vegyes első féléves eredményről számolt be a szerdai piaczárás után az ANY Biztonsági Nyomda, amely a nehéz gazdasági környezetben is növelte az árbevételét, profitsoron azonban jelentős visszaesést könyvelt el.

A nyomdatársaság árbevétele 23,3 milliárd forint volt 2022 első felében, ami négy százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Az alapanyagárak emelkedése miatt több mint negyedével megugrottak a vállalat anyagi jellegű kiadásai, így az üzemi eredmény ötödével, az EBITDA pedig kilenc százalékkal csökkent. Az előbbi soron közel 2,5 milliárd, az utóbbi tekintetében pedig 3,6 milliárd forintot jelentett az ANY.

Az adózott eredmény az előbbieknél is nagyobb mértékben került nyomás alá, az időszakra elszámolt 1,64 milliárd forint 25 százalékos visszaesést jelent.

A stratégiai termékszegmensek közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 40 százalékkal, 7,6 milliárd forintra ugrott, a nyomtatványgyártás és megszemélyesítés üzletág pedig 18 százalékkal magasabb, 7 milliárdos bevételt szállított. A harmadik kiemelt szegmens, a kártyagyártás forgalma ugyanakkor a negyedével, 7,2 milliárd forintra zsugorodott, feltehetően a védettségiigazolvány-rendelések visszaesése miatt.

A társaság összbevételéből 8,2 milliárd forint származott a külpiacokról, ami négyszázalékos bővülés. Az exportarány ezzel együtt nem emelkedett tovább a tavalyi 35 százalékról.

Zsámboki Gábor vezérigazgató szerint a társaságnak a nehéz gazdasági környezetben sikerült felülmúlnia a tavalyi rekordárbevételt. A gazdasági környezet általános bizonytalanságai mellett szűkültek az alapanyag-beszerzés lehetőségei, ám sem a világszerte fellépő csip-, sem a papírhiány, illetve mindezek árának drámai növekedése nem jelentett leküzdhetetlen akadályt.

A cégvezető ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az árfolyamváltozásokat, a növekvő energia- és bérköltségeket egyre nehezebb érvényesíteni a termékek árában.

„Komoly műszaki fejlesztés zajlik ebben az esztendőben is a nyomdában, a legkorszerűbb technológia mellett olyan nagy értékű gép kapcsolódik be a termelésbe, amelyhez hasonló mértékű beruházásra még nem volt példa a cég több mint másfél évszázados történelmében. A leányvállalataink első féléves sikerei is jól látszanak a számokban. Kiemelem a romániai és a gyomai csapat teljesítményét” – mondta el Zsámboki Gábor.