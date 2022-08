Az autóipart sújtó kedvezőtlen piaci környezet erőteljes nyomot hagyott a Continental második negyedévén, a német konszern vezetősége ezzel együtt optimista a második félév kilátásait illetően, így továbbra is kitart egész éves eredménycéljai mellett.

A vezető német autóipari konszern bevételei ugyan emelkedtek a június végén lezárt három hónapban, üzemi eredménye és profitmarzsa ugyanakkor nyomás alá került, míg nettó eredmény soron veszteséggel zárta az időszakot – derül ki a társaság kedd reggel közzétett jelentéséből.

Fotó: Getty Images

A hannoveri székhelyű társaság forgalma 13 százalékkal 9,4 milliárd euróra nőtt, tisztított üzemi eredménye (EBIT) viszont ötödével esett vissza, 411 millió eurót szállítva a viszontagságos piaci környezetben. Az EBIT-marzs ezzel párhuzamosan 4,4 százalékra szűkült az egy évvel korábbi 6,2 százalékról.

Az időszak során 251 millió euró adózás utáni veszteséget könyvelhetett el a vállalat, amely tavaly ilyenkor még 545 milliós nyereségről számolt be. Negatív tartományba fordult a készpénztermelés is, a 2021 második negyedévében megtermelt bő 300 millió euró cash flow után most 687 millió eurót égetett el a konszern.

Az eredményt számos negatív tényező rontotta, az orosz-ukrán háború hatásai, a megszakadt ellátási láncok, az elszálló nyersanyag-, energia- és szállítási költségek mellett az elektronikai alkatrészhiány és a kínai járványügyi korlátozások következményei is nehezítették a gyártó életét.

Öröm az ürömben, hogy az elkönyvelt magas forgalom mellett az autóipari szegmensben több mint 6 milliárd eurónyi új megrendelést regisztrált a vállalat.

A jelenlegi ellenszél leginkább egy hurrikánhoz hasonlítható, ami nem fog egyhamar alábbhagyni. Ennek ellenére optimisták vagyunk az év második felét illetően, a járműgyártás fellendülésére számítunk, valamint arra, hogy az eredménytermelésünk javítását célzó intézkedések is éreztetik majd hatásukat

– hangsúlyozta Katja Dürrfeld, a Continental pénzügyi igazgatója.

A menedzsment mindezek tükrében továbbra is kitart az idei évre vonatkozó eredményvárakozás mellett. Ez alapján a csoportszintű árbevétel a 38,3-40,1 milliárd eurós sávba futhat be, az üzemi árrés pedig 4,7-5,7 százalék között lehet 2022 egészében.

A piacra egyelőre nem terjedt át a vezetőség optimizmusa, a Continental árfolyama 2,6 százalékkal süllyedt a jelentés közzétételét követően, és délelőtt folyamán is a piros tartományban kereskedtek a papírral.