Kivonulna az amerikai tőzsdékről Kína öt legnagyobb, állami többségi tulajdonban álló vállalata – jelentették be pénteken. A Bloomberg szerint a China Life Insurance életbiztosító, a PetroChina, a China Petroleum & Chemical Corp, valamint a Sinopec Shanghai Petrochemical Co. olajipari és petrolkémiai cégek, továbbá az Aluminum Corp of China jelezte eddig távozási szándékát.

Az Egyesült Államok két évtizede követeli hasztalan Pekingtől, hogy a befektetők védelme érdekében az amerikai tőzsdéken jegyzett kínai vállalatok könyvvizsgálói dokumentumaihoz biztosítson hozzáférést a tengerentúli ellenőrök (Public Company Accounting Oversight Board; PCAOB) számára. Az álláspontok eddig egy jottányit sem közeledtek egymáshoz, ám közben az Egyesült Államok Kongresszusa 2020-ban – kétpárti támogatással - előírta, hogy azoknak a vállalatoknak, melyek nem engednek betekintést papírjaikba, legkésőbb 2024-ben el kell hagyniuk a Wall Streetet.

A gyengébbek kedvéért az amerikai hatóságok az érintett kínai vállalatokról egy listát is vezetnek, amelyre nemrégiben például az Alibaba is felkerült.



Az amerikai hírügynökség szerint egyébként az egész világon egyedül Kína és Hongkong nem engedélyezi az Egyesült Államok börzéin jegyzett vállalatai ellenőrzését, nemzetbiztonsági és titoktartási aggályokra hivatkozva, holott már többször előfordult, hogy a kínai vállalatok számviteli csalásokkal és más pénzügyi visszaélésekkel károsították meg a befektetőket.



Miközben amerikai és kínai tisztviselők folytatják a tárgyalásokat, olyan hírek is felröppentek, hogy éppen az lehet a megoldás, ha a Peking által érzékenynek ítélt vállalatok önként kivonulnak az amerikai piacokról.



Ezek az állami irányítású vállalatok stratégiai ágazatokban tevékenykednek, és olyan információkhoz férnek hozzá, amelyeket a kínai kormány hétpecsétes titokként kezel

- mondta Redmond Wong, a Saxo Markets stratégája.



A Kínai Értékpapír-szabályozó Bizottság eközben közölte, hogy az amerikai tőzsdéről való kivezetést a vállalatok üzleti aggályai indokolják.



Mintegy 300 kínai és hongkongi székhelyű vállalkozás, amelyek több mint 2400 milliárd dollár összesített piaci értékkel rendelkeznek, kockáztatja, hogy eltávolítják az amerikai tőzsdékről - becsülte még májusban a Bloomberg Intelligence.



Egyelőre nem világos, hogy a legérzékenyebb vállalatok kivezetése megkönnyíti-e a tárgyalásokat a patthelyzet feloldásáról.



Az érintett cégek közül az Alibaba júliusban közölte, hogy elsődleges tőzsdei bevezetésre törekszik Hongkongban, ám emellett megpróbál a New York-i tőzsdén is bennmaradni.

A hírre az Alibaba, a Pinduoduo és a JD.com körülbelül 2 százalékkal gyengült New Yorkban. A kínai részvényeket követő Nasdaq Golden Dragon index pedig közel 3 százalékkal esett, így idén eddig már 21 százalékkal került lejjebb.



Bár a távozásukat bejelentő vállalatokra kis hatással lesz a lépés, mivel New York-i részvényeikkel aránylag keveset kereskednek, a bejelentés jelzi az Egyesült Államok és Kína közötti feszültségek fokozódását

- kommentálta a hírt Marvin Chen, a Bloomberg Intelligence stratégája.