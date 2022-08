Indexemelkedéssel indult a kereskedés hétfőn a főbb európai értékpapírpiacokon.

Az amerikai infláció és az Egyesült Királyság GDP-je lesz a figyelem középpontjában a hét folyamán. Folytatódik a tőzsdei beszámolói szezon is. A hétfői kezdés előtt a Siemens Energy számolt be negyedéves vesztesége növekedéséről, és éves veszteségének növekedését is jelezte. A nap folyamán a nagyobbak közül a Porsche és a BioNTech publikálja negyedéves eredményét.

A Stoxx Europe 600 páneurópai index 0,29 százalékos, az euróövezeti EuroStoxx 50 index 0,63 százalékos emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést.

Londonban az FTSE 100 index 0,49 százalékkal nyitott magasabban,

a frankfurti DAX 0,70 százalékkal,

a CAC 40 Párizsban 0,32 százalékkal emelkedett a kezdéskor.

Milánóban 0,51 százalékos,

Madridban 0,75 százalékos indexemelkedéssel indult a tőzsdenap hétfőn.

Az európai piacok nyitásakor a WTI nyersolaj ára 0,85 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben, hordónként 89,68 dolláron, a

Brent ára pedig 0,83 százalékkal emelkedett 95,72 dollárra.

Az arany spot ára 0,05 százalékkal áll magasabban, unciánként 1775,01 dolláron. Az eurót 0,01 százalékkal jegyzik gyengébben, 1,0177 dolláron.