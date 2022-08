A következő 3 hónapban 3,5 milliárd dollárnyi részvényt vásárol vissza a BP olajtársaság, miután az első félévben már visszavett 3,8 milliárd dollárnyi részvényt, s egyúttal az osztalékot is részvényenként 6 centre emelték, ami 10 százakos ugrás. Ezzel a befektetőiket szintén profitban fürösztő Shell, TotalEnergies és OMV nyomdokaiba lépnek.

A BP továbbra is jól teljesít, miközben átalakul, a vállalat biztosítja azt az olajat és gázt, amelyre a világnak ma szüksége van, de befektet az energetikai átállás felgyorsítása érdekében is – mondta Bernard Looney vezérigazgató.

Fotó: Ben Stansall / AFP

A londoni székhelyű olajvállalat második negyedéves korrigált nettó bevétele 8,45 milliárd dollár volt, ami 2008 óta a legmagasabb érték, s kényelmesen felülmúlta még a legoptimistább elemzői becslést is. Ezt nem csak a magas nyersolaj- és földgázáraknak köszönhető, hanem a tágas finomítói árréseknek, s az olajkereskedők kivételes teljesítményének is.

A 10 százalékos osztalékemelés jelentős ugrást jelent, mert korábban arra vállaltak kötelezettséget, hogy 2025-ig évente körülbelül 4 százalékkal növelik az osztalék kifizetést. A nettó adósság az időszak végére 22,82 milliárd dollárra csökkent az egy évvel ezelőtti 32,7 milliárd dollárról.

A Bloomberg szerint az olajszektor egekbe szökő nyeresége politikailag trükkös időpontban érkezik egy olyan iparág számára, amelyet azzal vádolnak, hogy nyerészkedik Vlagyimir Putyin orosz elnök agresszióján, miközben nem fektet be eleget az új fúrásokba.

Eredménykimutatása mellett a BP közzétett egy kiterjedt listát azokról a beruházásokról, amelyeket az Egyesült Királyságban hajt végre, ahol az emelkedő energiaköltségek forró politikai kérdéssé váltak, s az északi-tengeri olaj- és gázipart már eddig is extra adó sújtotta.

Mivel a recessziós félelmek erősödnek, felmerültek találgatások, hogy a második negyedév akár a Big Oil idei csúcspontját is jelenthette. Nos, a BP közölte: arra számítunk, hogy az olaj- és földgázárak, valamint a finomítói árrések magasak maradnak a harmadik negyedévben az orosz kínálat zavarai, a viszonylag alacsony készletek és a szűkös szabad kapacitások miatt.